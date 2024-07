Alpine ha hecho oficial este viernes la destitución de Bruno Famin como jefe de la escudería tras los primeros entrenamientos libres del Gran Premio de Bélgica. Esta decisión es un calco de la que adoptaron el año pasado justo a estas alturas, cuando también antes de las vacaciones de la Fórmula 1 despidieron de una tacada al entonces director deportivo, Otmar Szafanauer, y al jefe de ingeniería, Alan Permane.

El equipo francés avanzó el paso al lado de Famin, que entró como interino en agosto de 2023 sustituyendo a Szafnauer, con un escueto mensaje publicado en sus redes sociales: «BWT Alpine F1 Team puede confirmar que Bruno Famin dejará su puesto actual como director del equipo de la división F1 a finales de agosto».

BWT Alpine F1 Team can confirm that Bruno Famin will move away from his current role as Team Principal of the F1 division by the end of August. pic.twitter.com/5VIkCoOdTs

— BWT Alpine F1 Team (@AlpineF1Team) July 26, 2024