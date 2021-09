Rafael Jiménez Jarque, más conocido como Fali, es un personaje inaudito en el mundo del fútbol. Tanto es así que desde el canal #Vamos de Movistar han realizado un Informe+ dedicado al futbolista del Cádiz. El defensa valenciano es especial en muchos sentidos, por ejemplo en lo que se refiere a su equipamiento. La mayoría de jugadores tienen acuerdos y contratos con firmas deportivas como Nike o Adidas, que le proporcionan material, botas, ropa…

Fali no. Y lo cuenta en un avance del citado documental con toda la naturalidad del mundo, explicando que es Álvaro Negredo el que le regala pares y pares de botas para entrenamientos y partidos. «Todo el mundo tiene marcas, Nike, Puma, Adidas… y a mí me patrocina Negredo, yo siempre lo he dicho», comienza diciendo el defensa.



«Venía de Dubai y me traje todas las botas que tenía allí. Vi que tenía unas botas antiguas. Llevaban el nombre de mi mujer y mis hijos, le dije que si los quería quitar que lo hiciera», cuenta también Negredo en el reportaje, alucinando con el hecho de que Fali luciera las botas con las inscripciones de su familia.

«Tengo 15 pares de botas del c*****, tengo más botas que él. Si alguien ve mis zapatillas pone el nombre de toda su familia, pero yo me las pongo igual», añade entre risas Fali, un futbolista muy especial que siempre cuenta que su familia sigue viviendo de la chatarra y que él se siente «orgulloso» de ello, algo que también cuenta en el reportaje que será emitido este jueves en Movistar+.