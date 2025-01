Nico Williams sufre un golpe en el tobillo y es duda para la semifinal contra el Barcelona

Nico Williams sufre un golpe en el tobillo izquierdo y en estos momentos es duda para la semifinal de la Supercopa de España que enfrentará a Athletic y Barcelona en Yeda, Arabia Saudí. El delantero espera poder recuperarse a tiempo, pero en estos momentos su presencia en este encuentro está en el aire.

Por este motivo, el internacional español no se entrenó en la previa de la semifinal junto al resto de sus compañeros. En principio, no lo hizo por pura precaución, aunque la preocupación en la expedición vasca es notable. Lo normal es que pueda estar disponible para Valverde, pero hasta el miércoles no se sabrá.

Nico Williams sufre mucho dolor en la zona afectada, pero no se pierde la esperanza. Lo más importante es que los ligamentos no estén afectados. No obstante, el atacante del Athletic tiene claro que forzaría siempre que no haya opciones de agravar la lesión. Nico recibió el golpe en el partido del pasado sábado en Copa ante el UD Logroñés y las molestias se han intensificado según han pasado las horas.

Sin ir más lejos, Óscar de Marcos hablaba de la importancia de Nico Williams para el Athletic: «Le veo bien, como siempre. Es muy alegre y siempre está bromeando. No le vi inestable. Por dentro pudo estarlo, pero de cara a nosotros estuvo como siempre. Tomó la decisión de continuar y esperemos que siga ayudando como lo está haciendo».