Ni en el NBA 2K25 dan crédito a lo que ha pasado con Doncic: así gestiona su traspaso a los Lakers

La resaca por el sorprendente fichaje de Luka Doncic, ex jugador del Real Madrid de Baloncesto, a los Lakers continúa, esta vez, en el famoso videojuego de baloncesto NBA 2K25, ya que si llevamos a cabo el fichaje de Doncic por los Lakers La respuesta del videojuego estando en modo simulación es tajante, pues los Dallas Mavericks, ex equipo del jugador, consideran en el juego a Luka Doncic «inamovible» dado su talento y juventud.

Otros jugadores de NBA 2K25 trataron de realizar un intercambio de jugadores por el base, pero la respuesta fue la misma, un claro «no». Curiosamente, el cambio en la vida real fue tan sorpresivo que ni siquiera se consideró en el videojuego, debido a que el entrenador, en su versión virtual, se niega rotundamente al traspaso del jugador. Luka Doncic sí estará en Los Angeles Lakers en NBA 2K25, pero como parte de la actualización de plantillas que llegará próximamente al juego de 2K Sports.

The Luka Doncic – Anthony Davis NBA trade is so one sided that NBA 2K25 doesn’t even allow it pic.twitter.com/0DtiqBPw4s

— Dexerto (@Dexerto) February 2, 2025