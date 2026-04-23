NFL y Fanatics amplían su alianza: anuncian un acuerdo centrado en mejorar la experiencia del aficionado

Este miércoles, Fanatics y la National Football League (NFL) han anunciado un acuerdo multianual por el cual la plataforma deportiva global ejercerá como nuevo socio oficial de retail in situ de la NFL en todos sus principales eventos globales, incluidos este NFL Draft de 2026, la Super Bowl, el NFL Kickoff, los NFL International Games, los NFL Flag Championships, el NFL Scouting Combine y los Pro Bowl Games. Este nuevo acuerdo supone la primera vez que Fanatics se asocia con la NFL para gestionar el retail oficial de forma presencial de la liga tanto en la Super Bowl como en el Draft de la NFL. Durante la última década, Fanatics ha gestionado el retail presencial de los NFL International Games a medida que la liga ha ido ampliando de forma constante su calendario mundial.

Esta ampliación del acuerdo aprovecha las posibilidades de merchandising y operación de Fanatics para ofrecer una experiencia de compra premium a millones de aficionados de la NFL en los grandes eventos globales de la liga. Como operador oficial de retail en eventos, Fanatics gestionará de principio a fin las operaciones de la NFL Shop tanto en los estadios como en las ubicaciones de la ciudad anfitriona, incluyendo la Super Bowl Experience y el Draft Experience. Fanatics también introducirá varias medidas creativas para construir una presencia comercial más cohesionada en las ciudades anfitrionas y durante los fines de semana de la competición. Los aficionados que asistan a este NFL Draft en Pittsburgh -del 23 al 25 de abril- tendrán la oportunidad de comprar en más de 10 puntos de venta físicos, que irán desde una gran tienda en formato carpa hasta remolques y kioscos dentro del estadio, todos ellos convenientemente ubicados en la zona North Shore, incluidos el Acrisure Stadium y el Point State Park.

«A medida que la NFL se ha convertido en un referente global de eventos durante todo el año, Fanatics se ha consolidado como el socio perfecto para satisfacer la demanda de los consumidores del mejor merchandising posible», afirmó Casey Collins, vicepresidente de Productos de Consumo y Licencias de la NFL. «Esperamos trabajar en estrecha colaboración con Fanatics para ofrecer a cada aficionado una experiencia de retail de primer nivel en los momentos más importantes de la liga».

«Fanatics y la NFL han construido juntos un negocio colaborativo y transversal, y este acuerdo es una muestra de ese crecimiento y una mirada al futuro», señaló Gary Gertzog, presidente de Business Affairs de Fanatics. «La liga está llegando a más aficionados en más países cada año y creemos que nuestra escala global y experiencia en merchandising y operaciones de retail nos sitúan en una posición ideal para elevar la experiencia del aficionado en estos grandes momentos del deporte».

Esta alianza amplía significativamente la relación entre Fanatics y la NFL, que ya incluye su papel como socio oficial de comercio electrónico de la liga y el diseño, fabricación y distribución de una amplia gama de productos de marca compartida entre NFL y Fanatics, además de la gestión del comercio electrónico de 29 equipos de la NFL, incluido el retail en instalaciones deportivas para 16 equipos. Juntos, la NFL y Fanatics introducirán nuevos conceptos de retail que aprovecharán nuevas tecnologías y productos innovadores para ofrecer una experiencia sin precedentes a los aficionados en los grandes eventos de la NFL en todo el mundo.

Colaboración exclusiva entre NFL y Represent

La National Football League (NFL), en colaboración con la marca británica de lujo Represent y ofrecida por Fanatics, ha anunciado este miércoles una colección cápsula de edición limitada que se lanzará previa al 2026 NFL Draft. Esta colección cápsula de edición limitada, que marca la primera colaboración de Represent con la NFL, incluye camisetas y gorras oficiales rediseñadas de una selección de equipos de la NFL, así como prendas con el escudo de la NFL. Diseñada para los aficionados que viven y respiran este deporte, independientemente del equipo al que apoyen.

Fiel al ADN de Represent, la colección se inspira en gran medida en la cultura vintage americana y en el estilo de segunda mano (thrift), reinterpretando la estética clásica del fútbol americano mediante estampados llamativos, lavados descoloridos por el sol y acabados desgastados que le dan un aire de prenda usada. El efecto lavado imita el desgaste de las temporadas sobre el terreno de juego, otorgando a cada pieza una personalidad única, diferenciándose del merchandising tradicional.

Cada diseño se ha estudiado minuciosamente para reflejar la identidad y el espíritu de cada franquicia, al tiempo que rinde un auténtico homenaje a sus equipaciones. El resultado es una colección que captura la energía pura del juego y que resulta atractiva tanto para los aficionados más fieles como para los amantes de la moda. Su lanzamiento fue el pasado miércoles 22 de abril, coincidiendo con el Draft de la NFL, y rinde homenaje a la nueva hornada de deportistas que se incorporan a la liga y a un deporte cuya influencia cultural sigue creciendo a nivel mundial.