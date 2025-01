Neymar es un ex jugador: la opinión de su entrenador en el Al-Hilal que ha suscitado todo tipo de comentarios

El futuro de Neymar en el Al-Hilal parece estar completamente sentenciado. Si su listado de lesiones y rendimiento no fueran suficientes para hacerse una idea de que su tiempo en el club estaba ya en su ocaso, las últimas declaraciones de su entrenador, el portugués Jorge Jesus, han terminado por sentenciar su futuro y dejar claro que no cuenta con él, al menos como la estrella que siempre fue.

Y es que la situación de Neymar es delicada, no juega desde principios de noviembre y, pese a estar recuperado de su última lesión, no está en condiciones físicas para ser uno más en el equipo. Así lo atestiguan las recientes declaraciones del técnico del Al-Hilal, Jorge Jesus, quien no dejó lugar a dudas sobre el rol de Neymar en el equipo.

«Neymar ya no puede rendir al nivel al que estamos acostumbrados. Desafortunadamente, las cosas se han vuelto complicadas para él. Aún tiene contrato con nosotros, pero quizás sea él quien deba decidir su futuro», explicaba entrenador portugués, dejando claro el mal estado físico del brasileño tras su lesión, lejos del nivel del resto de la plantilla del Al-Hilal.

Las palabras del técnico no hicieron más que confirmar lo que desde Brasil se venía especulando: Neymar se encuentra en una situación límite en el club saudí y su regreso al fútbol brasileño podría ser una opción a considerar. Jorge Jesus fue aún más contundente, asegurando que «no es fácil para Neymar. Físicamente, no puede seguir el ritmo del equipo».

Lo que en su momento fue el fichaje más importante de la historia del fútbol saudí, ahora se ha convertido en un problema para el actual campeón de Arabia Saudí, un equipo que sigue dominando la Saudi Pro League con autoridad pero no precisamente gracias al brasileño. Prueba de ello fue su reciente victoria por 9-0 sobre el Al Fateh, resultado que iguala la mayor goleada en la historia de la competición, una marca que ya ostentaban los azulones con anterioridad.

Desde su llegada en el verano de 2023, Neymar apenas ha podido tener continuidad debido a las lesiones. Esta temporada, el brasileño ha disputado sólo 42 minutos, todos ellos en la Champions League asiática, ya que ni siquiera está inscrito en la Saudi Pro League en estos momentos, puesto que fue dado de baja tras su primera lesión del curso. El motivo principal es la necesidad del club de liberar una plaza de extranjero para reforzar otras posiciones clave en la plantilla.

Cuando Neymar firmó con el Al-Hilal en agosto de 2023, la expectativa era que se convirtiera en la gran estrella de la liga saudí. Sin embargo, la realidad ha sido muy diferente. Desde entonces, el internacional brasileño sólo ha disputado siete encuentros oficiales, en los que ha anotado un gol y ha repartido tres asistencias. Su tiempo en el Al-Hilal en el equipo se ha visto marcado por problemas físicos constantes, incluyendo una grave lesión en los ligamentos cruzados y menisco de la rodilla izquierda en noviembre de 2023, lo que lo dejó fuera del verde por un largo periodo de tiempo.

Económicamente, su fichaje tampoco ha sido un acierto para el club. En sus dos temporadas en Arabia Saudí, Neymar se habrá embolsado aproximadamente 160 millones de euros, una cifra exorbitante si se toma en cuenta el escaso impacto que ha tenido en el rendimiento deportivo del equipo.