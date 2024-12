El Real Madrid se enfrentará a Salzburgo, Al-Hilal y Pachuca en el Mundial de Clubes

Miami ha sido testigo del primer sorteo del Mundial de Clubes de la historia con buena fortuna para los dos clubes españoles. Real Madrid y Atlético de Madrid mantienen sus opciones intactas de pasar a octavos de final del nuevo campeonato de la FIFA. El Real Madrid, cabeza de serie, ha sido encuadrado en el Grupo H junto al campeón austríaco Red Bull Salzburgo, el Al-Hilal donde actualmente milita Neymar y finalmente el Pachuca mexicano.

El otro representante español, el Atlético, se medirá en el Grupo B a un viejo conocido como el Paris Saint Germain junto con el Botafogo brasileño y los Seattle Sounders de la MLS. En teoría, los dos equipos europeos parten con gran favoritismo y se medirán en la primera jornada.

Por otro lado, llama la atención que Messi y su Inter Miami quedaron encuadrados en el grupo A teniendo unos emparejamientos asequibles para pensar en estar entre los dos primeros junto con Palmeiras, Porto y Al-Ahly. El ‘grupo de la muerte’, si es que se puede establecer alguno, fue el que

Después de un emotivo mensaje de bienvenida de Donald Trump a la competición, Ronaldo Nazario y Gianni Infantino presentaron el trofeo que la FIFA otorgará al campeón. «Esto es fútbol para unir a todo el mundo. Comienza una nueva era», dijo el presidente de la FIFA. La nueva competición que ha ideado la FIFA comenzará en Estados Unidos el 15 de junio de 2025.

El Real Madrid debutará en el Mundial de Clubes frente al Al-Hilal. El club merengue se ha clasificado para este nuevo torneo como campeón de Europa en el año 2022. Los blancos fueron uno de los primeros equipos en confirmar su presencia en esta nueva competición, que captará las miradas del fútbol del mundo en verano.

Sedes del Mundial de Clubes

El MetLife Stadium y el Red Bull Arena de Nueva Jersey, el Hard Rock Stadium de Miami, el Rose Bowl de Pasadena y el Mercedes Benz Stadium de Atlanta figuran en la lista de estadios que albergarán en 2025 la primera edición del Mundial de Clubes de la FIFA

El Lumen Field de Seattle, el Camping World Stadium y el Inter&Co Stadium de Orlando, el Bank of América Stadium de Charlotte, el TQL Stadium de Cincinnati, el Audi Field de Washington DC, el GEODIS Park de Nashville y el Lincoln Financial Field de Philadelphia completan la lista de 12 sedes del nuevo Mundial de Clubes, que se jugará del 15 de junio al 13 de julio con 32 equipos, con particular protagonismo en el Este de Estados Unidos.

Un nuevo trofeo

La FIFA presentó el que será el trofeo que entregará al campeón del mundo el próximo 13 de julio en el estadio MetLife de Nueva Jersey. El galardón ha sido diseñado por la FIFA y elaborado en colaboración con la joyería de lujo Tiffany & Co y está bañado en oro de 24 quilates destacando por su gran tamaño dorado.

El trofeo del Mundial de Clubes FIFA presenta inscripciones grabadas con láser en ambas caras, con texto e imágenes que representan la exuberante historia del fútbol. Entre las inscripciones se encuentran un mapa del mundo y los nombres de las 211 federaciones miembro de la FIFA y de las seis confederaciones, lo que refleja la diversidad geográfica y cultural de nuestro deporte. El disco central del trofeo muestra una serie de elementos que plasman las tradiciones futbolísticas, e incluye símbolos de estadios y de equipamiento, así como un mapamundi.

El trofeo contiene asimismo grabaciones en trece idiomas y en braille, lo que realza aún más el carácter inclusivo del fútbol y garantiza que el legado del torneo sea accesible al público de todo el mundo. Además, hay espacio para inscribir con láser los escudos de los clubes campeones de 24 ediciones de la competición. El galardón se transforma en un sistema multidimensional que recuerda las órbitas celestes, cuyo diseño adaptable conforma una portentosa estructura visual.

El concepto del trofeo se inspira en los siguientes elementos: los discos de oro que la NASA llevó al espacio en las naves Voyager en la década de 1970, la tabla periódica, las travesías de los pioneros y la astronomía. Rinde homenaje al pasado y al futuro del deporte, e incorpora símbolos que representan la posición aproximada de los planetas en el momento en el que la FIFA se fundó en París (Francia) el sábado 21 de mayo de 1904 y en el momento en el que comenzará el partido inaugural de la competición, el 15 de junio de 2025 en Miami (Estados Unidos).

Entre otros, el trofeo tiene grabado este alentador mensaje para los campeones: «¡La historia pertenece a quienes alzan este trofeo! Somos testigos de un momento de la historia que representa el apogeo del fútbol de clubes; son pocos los elegidos, pero muchos los que celebran». Este mensaje presenta el trofeo como un símbolo de grandeza que rinde homenaje a las leyendas del pasado y es fuente de inspiración para los clubes de todo el mundo.