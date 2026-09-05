Netflix aprovecha el GP de Italia para lanzar el tráiler de un nuevo documental sobre Schumacher con testimonios inéditos

Netflix ha aprovechado uno de los fines de semana más especiales del calendario de la Fórmula 1 para volver a poner el nombre de Michael Schumacher en el centro de la actualidad. Coincidiendo con la celebración del Gran Premio de Italia en Monza y con el gran homenaje que Ferrari ha preparado a su leyenda, la plataforma ha lanzado el tráiler de Schumacher ’94 – The Birth of a Legend, un nuevo documental centrado en la temporada en la que el alemán conquistó su primer Mundial de Fórmula 1.

La producción se estrenará mundialmente en Netflix el próximo 2 de octubre y promete mostrar una visión especialmente cercana de aquellos años decisivos en la vida y la carrera del siete veces campeón del mundo. La elección de Monza para presentar el tráiler no parece casual. El Gran Premio de Italia de 2026 está completamente marcado por la figura de Schumacher, ya que Ferrari conmemora los 30 años de la llegada del alemán a la escudería y ha preparado diferentes actos para recordar su legado. Los monoplazas de la Scuderia lucen una decoración especial inspirada en el Ferrari F310 de 1996 y el fin de semana incluye también exhibiciones de algunos de los coches más importantes de su trayectoria.

En medio de este ambiente de homenaje, Netflix ha decidido recuperar otro capítulo fundamental de su historia. Hablamos del año 1994, en el que un Schumacher de solo 25 años pasó definitivamente de ser una de las grandes promesas del automovilismo a convertirse en campeón del mundo.

El documental de Netflix sobre Schumacher

El documental, dirigido por Christin Freitag y producido por LEONINE Documentaries, no pretende repasar toda la carrera deportiva del piloto alemán, sino concentrarse en uno de los años más intensos y controvertidos que se recuerdan en la historia de la Fórmula 1. Schumacher comenzó aquella temporada ganando el Gran Premio de Brasil con Benetton y terminó conquistando el primero de sus siete títulos mundiales, pero entre ambos momentos se produjo una sucesión de acontecimientos que marcaron para siempre al campeonato. El documental abordará las tragedias de Imola, donde perdieron la vida Roland Ratzenberger y Ayrton Senna, además de las polémicas, acusaciones de manipulación y disputas que rodearon a Schumacher y a Benetton durante aquella campaña.

Uno de los grandes atractivos de Schumacher ’94 – The Birth of a Legend será precisamente la presencia de personas que vivieron aquellos acontecimientos desde muy cerca y que aportarán testimonios sobre una faceta menos conocida del piloto. Corinna Schumacher, esposa del ex piloto, tendrá un papel destacado en la producción y ofrecerá recuerdos sobre los primeros años de su relación y sobre la persona que se escondía detrás del competidor implacable que todos veían en los circuitos. Junto a ella aparecen nombres fundamentales en la trayectoria del alemán como Flavio Briatore, Bernie Ecclestone, Willi Weber y David Coulthard, además de los veteranos periodistas y comentaristas alemanes Kai Ebel y Heiko Waber. La intención es mostrar a Schumacher no solo como un piloto obsesionado con ganar, sino también como una persona sensible y empática fuera de la pista.