Nelson Évora: así es el atleta al que acusa Ana Peleteiro de abusos sexuales

Nelson Évora es uno de los nombres más buscados en internet en las últimas horas. «Me despertaba por las noches teniendo relaciones sexuales sin consentimiento. Y aun así me quedé», relató Ana Peleteiro sobre su vida en común con su ex pareja, uno de los deportistas más destacados de la historia del atletismo de Portugal.

Ana Peleteiro rompió con Évora en 2021 justo después de ser medallista olímpica en Tokio y a las dos semanas comenzó una relación con su actual pareja y padre de su hija, Benjamin Compaoré, quien curiosamente también fue condenado a seis meses de prisión por violencia física y maltrato psicológico contra su ex pareja.

El nombre de Nelson Évora, sin embargo, es que está en el foco por las declaraciones de Peleteiro. «Cambió absolutamente todo de mí, desde la vestimenta, al pelo, a la forma de actuar con mi familia, distanciarme de muchísima gente. Y aun así me quedé. Me decía que si no manteníamos relaciones sexuales siempre que él quería, deterioraría la relación y que, al fin y al cabo, quien no comía en casa comía fuera. Y que si luego me era infiel, que tampoco me sorprendiese. Y aun así me quedé», dijo la gallega, quien además acusa a su ex de abandonarla durante la pandemia.

Nelson Évora, leyenda en Portugal

Ana Peleteiro conoció a Nelson Évora en 2016 cuando ambos compartían entrenador. La atleta, que por aquel entonces tenía 20 años, quedó prendada por un atleta que tenía una trayectoria intachable después de haber sido campeón olímpico, mundial y europeo de triple salto, además de abanderado de Portugal en dos Juegos Olímpicos.

La gallega ha borrado todas sus publicaciones en redes sociales con Nelson Évora, pero en su día le dedicó un precioso mensaje con motivo de su medalla olímpica en Tokio. «Quiero darte las gracias por hacer que me enamorase del triple salto en 2008 cuando ganaste tu primera medalla de oro en los Juegos Olímpicos… Después de luchar durante cinco largos años por fin podemos decir que lo logramos. Sin ti, nada de esto habría sido posible. Ahora nos toca seguir luchando y seguir cumpliendo sueños juntos. De Pekín 2008 a Tokyo 2020+1. Eres luz», dijo.

Ahora las cosas han cambiado radicalmente para la atleta, quien no sabemos si denunciará al portugués por este comportamiento. La realidad es que Nelson Évora posee uno de los palmarés más ricos de toda la historia de la disciplina que Peleteiro practica como avalan sus cuatro medallas en el Mundial de Atletismo entre los años 2007 y 2017, y otras dos medallas de bronce en el Campeonato Mundial de Atletismo en Pista Cubierta. El luso, además, obtuvo una medalla de oro en el Campeonato Europeo de Atletismo de 2018 y tres medallas en el Campeonato Europeo de Atletismo en Pista Cubierta entre los años 2015 y 2019.

Otra ruptura de Peleteiro

La atleta gallega confirmó hace escasas semanas que también daba por terminada su relación con el entrenador cubano Iván Pedroso. El entrenador del actual campeón de triple salto, Jordan Díaz, pagaba los platos rotos por la floja actuación de Ana Peleteiro en los Juegos Olímpicos de París tras terminar en sexta posición.

«Estoy afectada por el exceso de rutinas», dijo la atleta sobre su decisión aclarando que a partir de ahora su marido y también ex saltador Benjamin Compaoré se hará cargo de su preparación. «A partir de ahora Benjamin, mi marido y mi compañero de vida, será mi entrenador. Ha sido una decisión mía. Lo pensé mucho porque quería evitar mezclar lo personal y profesional, así que se lo propuse después de los Juegos de París», dijo la atleta, que acostumbra a tomar decisiones drásticas cada vez que termina un ciclo olímpico. En el anterior, terminó con su tormentosa relación con Nelson Évora.