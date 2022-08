El Nápoles renuncia a fichar jugadores africanos

El Nápoles no fichará a nuevos jugadores africanos si se comprometen a disputar la Copa de África de Naciones (CAN), competición generalmente organizada a lo largo de la temporada, según ha anunciado el presidente del club italiano, Aurelio de Laurentiis.

«No me hablen más de (futbolistas) africanos. Los deseo todo el bien, pero o me firman una renuncia a participar en la Copa de África o no los ficharé. Nunca los tenemos disponibles. Nosotros somos los idiotas que pagamos los salarios para enviarlos a jugar para otros», lanzó el dirigente napolitano en declaraciones a Wall Street Italia.

Durante la última Copa África, el Nápoles se vio privado de varios jugadores de su primer equipo como el defensa senegalés Kalidou Koulibaly, que acaba de abandonar el club rumbo al Chelsea, o el centrocampista camerunés Frank Zambo-Anguissa.

Otra de las estrellas del club italiano es el delantero nigeriano Victor Osimhen, que no disputó dicha Copa África debido a una lesión. Los clubes tienen la obligación de dejar a sus internacionales unirse a sus selecciones en las ventanas internacionales regidas por la FIFA.