«No pude venderte al Barcelona porque no tenían dinero»

Kalidou Koulibaly ha sido uno de los grandes nombres del mercado de fichajes. El Barcelona le quiso antes que a Koundé pero el presidente del Nápoles, Aurelio De Laurentiis, se negó a venderlo al club azulgrana «porque no tenían dinero» para pagar el fichaje del central. Desde el club italiano hicieron todo lo posible por retenerle, le ofrecieron 6,5 millones para renovar. Juventus y Chelsea pujaron fuerte por él y finalmente se ha terminado marchando al cuadro londinense por 40 millones de euros.

El jugador quería marcharse y tenía ofertas para ello, tal y como reconoce el presidente: «Dejé ir a Koulibaly porque me dijo ‘Presidente, tengo unos años por delante. Déjame ir, me quiero ir’». Una de las primeras propuestas que en llegar a las oficinas del Diego Armando Maradona fue la del Barcelona, sin embargo, el presidente, consciente de la situación financiera que atraviesa el club catalán se negó a venderle al equipo de Xavi Hernández.

«No, no o te puedo vender al Barcelona porque no tienen dinero para pagarte. Están en problemas», le respondió De Laurentiis a Koulibaly cuando le pidió salir. Pese al deseo del futbolista de abandonar el Nápoles, el presidente hizo todo lo posible por retenerle, le ofreció una mejora considerable del contrato… pero todos los esfuerzos fueron en vano porque el central senegalés ha terminado cambiando de aires.

«Llegó el Chelsea y no pudimos decir que no. No pudimos hacerlo porque un personaje como Koulibaly, a pesar de que había insistido, quería probar otra experiencia en un club de prestigio, en una liga que es quizás la mejor del mundo. Hay que estarle agradecido», confiesa De Laurentiis en una entrevista concedida a Radio Kiss Kiss. El mandatario lo intentó pero la propuesta del conjunto londinense era inalcanzable para el Nápoles y le terminó dejando marchar al Chelsea porque no se fiaba de que el Barça pudiera pagar.