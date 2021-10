El desencanto de la afición azulgrana queda patente en las gradas del Camp Nou. El Barcelona arrancó la temporada con una buena parte de sus socios sin mostrar interés en regresar a su estadio. Ahora que está permitido el 100% de aforo, la respuesta es aún más notable y negativa. En el último partido ante el Valencia apenas se ocupó la mitad del graderío y las cosas no mejoran ni habiendo Champions League ni Clásico en unos días. El club azulgrana busca argumentos y formas de convencer a sus aficionados de regresar al Camp Nou.

El encuentro del pasado domingo entre el Barcelona y el Valencia fue el primer partido en el que el Camp Nou estaba autorizado a permitir el 100% de su aforo. Sin embargo, tan sólo unos 47.317 asistentes decidieron presenciar in situ el duelo entre el equipo azulgrana y che, que se saldó con victoria de los locales por 3-1. Es decir, tan sólo se registró la mitad del aforo máximo del feudo azulgrana.

🏟 Today’s attendance at Camp Nou: 4️⃣7️⃣,3️⃣1️⃣7️⃣

👏👏👏 Thanks to everyone who came out to support the team! #BarçaValencia pic.twitter.com/R5KXCqrPuo

— FC Barcelona (@FCBarcelona) October 17, 2021