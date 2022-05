Rafa Nadal regresó a la competición con victoria, sólida y merecida, ante Miomir Kecmanovic en el Mutua Madrid Open. El tenista español, en plena puesta a punto tras la inoportuna fisura costal que le ha apartado mes y medio de la competición, valoró en gran medida el triunfo y salió pitando tras sus reflexiones para acudir al Santiago Bernabéu y disfrutar del Real Madrid-Manchester City.

Estado de forma justo

«Dadas las circunstancias, soy consciente de cómo llego aquí. Lo hago con mucha ilusión y con un estado de forma justillo. El primer set ha sido muy positivo, me ayuda a coger confianza. Realmente, siempre que vuelvo de una lesión digo que llego con la necesidad de jugar para tener la forma y la confianza. Normalmente vengo preparado de casa, pero esta vez mi preparación está siendo aquí. La victoria me sirve mucho».

Jugar en casa

«Ganar siempre es muy importante porque da confianza. He podido pasar una hora y 55 minutos en pista sabiendo que he aguantado y eso da seguridad. Jugar en casa siempre es único. Mil gracias a todos. No sabéis bien lo que significa para mí jugar aquí».

Iluminación en pista

«Acostumbramos a fallar todos. El efecto visual cambia un poco de jugar con focos o sin focos, no había jugado aún aquí con focos. La iluminación es perfecta, pero cuando vuelves a la pista después de jugar al aire libre los primeros minutos hay que adaptarse».

Feliz por la victoria

«Me voy muy contento, hay que ser honesto. La realidad es que mi preparación ha sido casi nula, no puedes esperar grandes cosas al comienzo. Yo antes de llegar aquí había entrenado muy muy poco y sacado un día. Los entrenamientos han sido un poco montaña rusa, ayer empecé a sentirme un poco mejor».

Análisis del partido

«He hecho un buen partido en general, el primero ha sido muy bueno y el segundo no lo considero malo. Tengo que volver a coger las rutinas, sin cosas que me dan la competición. Físicamente me he cansado en algún momento un poco más de lo habitual. La costilla no me ha permitido mucho. Voy un poco a contrarreloj pero no estoy preocupado. Cada minuto que paso en pista es algo positivo. Mi objetivo final es recuperar mi estado de forma cuanto antes así que muy feliz».

Volver a competir

«Eso no se consigue. Cuando uno vuelve de un periodo sin jugar cuesta y a mí también. Creo que tengo la capacidad de ser lo suficientemente humilde para reconocer que las cosas no van a ir perfectas. Y a partir de ahí construir».

Regreso triunfal

«Creo que me cuesta igual que todos pero por algún motivo durante mi carrera he vuelto de periodos complicados con buenos resultados. Te cambia mucho ganar los primeros partidos, así coges enseguida el ritmo, si no ganas entras en una espiral de desconfianza, por eso para mí ha sido importantísima la victoria de hoy».

Ni rastro de la lesión

«En el segundo set ha habido momentos de errores. De lesión no tengo problema, ahora no tengo ni molestias en la costilla, me hice un tac cuando llegue a Madrid y a priori estoy fuera de peligro. La costilla es una fisura por estrés, muy invalidante y que duele mucho. Pero es una cuestión de tiempo y para mí ha sido difícil de asimilar porque el periodo era muy malo, pero a nivel mental saber el tiempo de baja es más sencillo».

Apoyo del público

«Jugar en España es muy especial y en Madrid el cariño y el apoyo ha sido siempre incondicional. Soy consciente de que tengo la edad que tengo, que no sé las oportunidades que voy a tener que jugar aquí e intento disfrutarlo al máximo. He vivido momentos increíbles aquí y me queden las veces que me queden aquí quiero disfrutar. Lo que me hace sentir jugar aquí es difícil de encontrar en otro lugar».

Marc López

«A Marc lo rescaté yo (risas). Estaba en un momento complicado cuando empezó a dedicarse al doble. El individual no le estaba yendo bien y fue por una circunstancia no por un objetivo. Así empezó a construir su carrera deportiva y todos sabemos que tiene un talento único, se merece todo lo que le ha pasado. Es una muy buena persona por encima de cualquier otra cosa. Ha conseguido cosas en el doble que nadie había conseguido en España. Conmigo aún no se ha retirado así que le tocará jugar algún doble».

Real Madrid-City

“No sé que espero, disfrutar el partido y espero que el Madrid gane. Por supuesto quiero irme pero sé cuál es mi trabajo. Me hubiera gustado llegar un poco antes” (risas).