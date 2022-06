Nadal: «Tengo que aceptar que las cosas no son perfectas y seguir mejorando»

Rafa Nadal tomó la palabra sobre la pista central de Wimbledon minutos después de ganar al lituano Berankis en segunda ronda. El español explicó que la victoria le da «la oportunidad de seguir mejorando». «Cada día es un desafío, estamos jugando contra los mejores y cada rival es difícil. En estas condiciones no había jugado en hierba en tres años. Esta victoria me da la oportunidad de seguir mejorando, que lo necesito. El cuarto set ha ido mejor, ahí he jugado buen tenis con un buen saque y siendo más agresivo con la derecha. «, añadió.

“Al principio he cometido muchos errores, tengo que aceptar que las cosas no son perfectas y seguir mejorando, siendo humilde y pensando en positivo para hacerlo mejor en cada juego y en cada set”, finalizó.