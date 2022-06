Nadal gana en modo economizador a Berankis

Rafa Nadal continúa con paso firme en Wimbledon tras acceder a la tercera ronda del Grand Slam de hierba. En otro partido sin excesivo brillo, el balear tiró de experiencia y callo para tumbar a un Ricardas Berankis –6-4, 6-4, 4-6 y 6-3– que no dio la talla en los momentos decisivos mostrando el motivo por el que nunca ha conseguido estar dentro del top-50 de la ATP a sus 32 años.

El ganador de 22 Grand Slams tendrá que ir subiendo el nivel en la siguiente ronda donde le espera el italiano Lorenzo Sonego, quien es el cabeza de serie número 27 del torneo. Nadal tuvo problemas serios para conectar su derecha paralela ante un rival que se mostró combativo en todo momento con sus restos como principal fortaleza.

El lituano puso mucha intensidad en el primer set ante un Rafa que jugó un poco apático en esos juegos. Quizá fue la falta de adaptación al césped, quizá también el frío imperante, pero el caso es que Nadal no estuvo nada afinado cometiendo una gran cantidad de errores no forzados en esa primera manga. El cabeza de serie número 2 llegó incluso a salvar una bola de break dando síntomas de que no todo estaba resuelto.

Nadal aprovechó la oportunidad con el 5-4 en el marcador con Berankis sirviendo. El español enlazó un par de buenos golpes que le dieron para llevarse una primera manga en la que jugó prácticamente trotando. No sabemos si hubo algún problema físico, pero la sensación era de que iba con el freno de mano echado.

El segundo set parecía una repetición del primer, pero en este punto el lituano sí aprovechó su oportunidad de break poniendo a Nadal por debajo en el marcador. El mallorquín reaccionó empezando a conectarse con la derecha paralela y con un revés cruzado que ya es una de sus grandes armas. Rafa igualó el marcador casi de inmediato y Berankis volvió a fallar en el juego decisivo repitiendo la secuencia del primer set. Cuando tenía que poner el 5-5 en el marcador, su saque no respondió dando al español otro set ganado en el momento caliente.

En el tercer set, Berankis sacó su versión más agresiva consiguiendo un break en el tercer juego y casi logrando otro más en el siguiente saque de un Nadal que exhibió sus primeras dudas del día. El español intentó remontar buscando otra vez los puntos débiles del lituano, quien esta vez sí supo solventar los momentos de presión para apuntar la manga por un 6-4.

Nadal se sacudió las malas sensaciones con un estreno espectacular en la cuarta manga ganando por los tres primeros juegos de forma consecutiva. Cuando todo parecía a favor del balear, la lluvia hizo acto de presencia en la pista central deteniendo el partido 47 minutos. A continuación, el tenista manacorí solventó sin problemas un set que ya tenía más que encarrilado, cerrando el partido por 6-4, 6-4, 4-6 y 6-2.