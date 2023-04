Nadal también es duda para el Mutua Madrid Open

El regreso de Rafael Nadal a la competición oficial tendrá que esperar. El tenista balear anunció en la mañana del viernes que no disputará el Trofeo Conde de Godó, uno de los torneos de casa, que se disputa la próxima semana en su club de adopción, el RCT Barcelona, al no sentirse aún listo al 100% después de la lesión en el psoas ilíaco sufrida el pasado mes de enero. Nadal deja en el aire la fecha de su regreso, que a día de hoy tampoco es seguro que se produzca en el Mutua Madrid Open.

En el calendario de torneos de Nadal aparecían, a comienzos de 2023, el Masters 1000 de Montecarlo, el ATP 500 de Barcelona y el Masters 1000 de Madrid. Una vez renunciado a los dos primeros por la lesión sufrida en el Open de Australia, hace ya tres meses, la esperanza es que Rafael, que ya se entrena a alta intensidad en su academia de Manacor, pueda reaparecer en la Caja Mágica en un torneo que se celebra entre el 24 de abril y el 7 de mayo.

Sin embargo, la prioridad del jugador y de su equipo es, en primer lugar, sentirse a tope y obtener sensaciones positivas en cada entrenamiento, algo que no se ha producido aún, y en términos competitivos, todo lo que no sea Roland Garros es secundario para Nadal, que afronta una gira de tierra batida especial y en el que la última parada, en París, es la única esencial en su calendario.

«Barcelona es un torneo especial para mí, porque es mi club de adopción y porque jugar en casa es siempre de una sensación única. Aún no me encuentro preparado y sigo, por tanto, mi proceso de preparación para la vuelta a la competición», comunicaba Nadal este viernes a sus seguidores a través de las redes sociales, confirmando que no jugará el Godó. La decisión estaba prácticamente tomada y se explica desde la incertidumbre en torno al estado físico del jugador y sus sensaciones en las semanas previas, que ya contó OKDIARIO.

Entre las dudas que aún maneja el equipo de Nadal está su participación en el Mutua Madrid Open, torneo en el que reapareció la pasada temporada tras perderse también Montecarlo y Godó, en aquel caso por una fisura en las costillas. La idea de Rafa es jugar en la Caja Mágica, en uno de sus torneos predilectos, pero esto sólo se producirá en caso de que pueda encontrar esas sensaciones positivas que aún no son completas y que, de momento, le mantienen fuera del circuito pese a que ya son tres meses lo que lleva sin competir. Nadal sólo quiere volver si se ve preparado para ganar y para no recaer en nuevos problemas de lesiones, y esto es algo que aún no se ha producido en las últimas semanas de entrenamientos.

Nadal, inscrito en el Mutua Madrid Open

Por el momento, Nadal aparece entre los inscritos para el Mutua Madrid Open 2023, que comenzará el 24 de abril en la Caja Mágica y se alargará hasta el 7 de mayo, fecha programada para la final masculina. Sin embargo, el hecho de aparecer en la lista no es sinónimo ni indicativo claro de que Rafael vaya a participar en el torneo, de categoría Masters 1000, ya que en semanas previas también apareció preinscrito en Montecarlo y Barcelona, torneo de los que tuvo que bajarse en los días previos al no verse al ritmo competitivo deseado.