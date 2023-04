José Luis Martínez-Almeida y Feliciano López fueron los encargados de inaugurar la pista de tenis que el Mutua Madrid Open ha situado en Colón para promocionar la edición de 2023 del Open de Tenis disputado en la capital de España. El tapete, homologado por la ITF –Federación Internacional de Tenis– e idéntico, en palabras de la organización, al de la central de la Caja Mágica en días de torneo, fue probado por el alcalde y por el director del Mutua Madrid Open, que pelotearon primero entre ellos, antes de dejar que Feli lo hiciera también con varios niños del IES Beatriz Galindo.

En una mañana soleada de martes en uno de los lugares más emblemáticos de Madrid, el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, se citó con el director del Mutua Madrid Open, Feliciano López, y con la concejala delegada de Deporte en el Ayuntamiento de Madrid, Sofía Miranda, para estrenar la pista de tenis profesional que se ha situado en plena Plaza de Colón y que permanecerá en esta localización desde este 11 de abril y hasta el 5 de mayo, con el torneo ya en sus rondas finales. No se trata de un gesto ornamental ni meramente promocional, si no que la pista podrá reservarse para que los ciudadanos puedan jugar un partido entre las 10:00 y las 20:00 horas en todos los días de apertura, por el módico precio de 1 euro.

Después de los saludos y fotografías protocolarias, tanto Almeida como Feliciano se quitaron la chaqueta y se retaron a un peloteo en el que pudimos ver el despliegue del alcalde sobre una pista de tenis. Feliciano López, aún en activo como tenista profesional, ya había deslizado que no era la primera vez que jugaban, pero lo cierto es que el alcalde de Madrid dejó grandes impresiones sobre el tapete, sobre todo destacando su voluntariedad a la hora de sacar adelante cada pelota a la que le retaba López. Además, el regidor no perdió en ningún momento el sentido del humor durante la duración del peloteo, primero desde un lugar cercano a la red y más tarde con varios intercambios desde el fondo de la pista situada en la Plaza de Colón.

«Hasta el cinco de mayo los madrileños van a poder venir aquí a sentirse como profesionales», destacaba Almeida, en una breve comparecencia ante los medios de comunicación presentes en la inauguración de la pista de tenis en Colón. «La pista tiene exactamente las mismas dimensiones y el mismo material que se utiliza en la pista central de la Caja Mágica», añadía el alcalde de Madrid.

Preguntado por las sensaciones sobre el tapete en el peloteo ante Feliciano López, Martínez-Almeida no dudó en bromear y en destacar su loable papel en la pista de tierra batida. «A Feli le he visto voluntarioso, un poco falto de ritmo, pero al final el talento se impone. Como todos habéis visto, le he ganado sobradamente», aseguraba, ante las risas de los presentes, antes de reconocer que su nivel aún no está en máximos. «Hay que practicar más todavía», completó el regidor, que se marchó junto a su equipo mientras López compartía peloteos con varios niños del Instituto Beatriz Galindo, situado en el Barrio de Salamanca.