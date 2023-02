Mónica García responde a Feliciano López tras llamarle «cansina»

Feliciano López no se pudo contener y dio un zasca a Mónica García, líder de Más Madrid. El tenista le tildó de «cansina» por sus quejas sobre la sanidad pública en la Comunidad de Madrid. «Que molesta o fastidia por aburrida o insistente», decía el deportista publicando una captura de la palabra en el diccionario y respondiendo a un artículo de Mónica García, que a su vez ha respondido al tenista.

«Uy, no lo sabes tú bien. Llevo defendiendo la Sanidad Pública más de una década y no pararé hasta que la arregle», ha replicado la líder de la filial autonómica del partido de Íñigo Errejón. Para Feliciano López, todo obece a un plan orquestado por la izquierda, de ahí sus críticas a Mónica García. De hecho, explicó a otro usuario por qué considera «un circo» lo que está ocurriendo con esas manifestaciones: «Para mí, sí es un circo. Te podría explicar porque pienso eso pero no es Twitter el lugar para ello. Que tú quieras mostrar tu desacuerdo de esa manera es muy RESPETABLE. Los trapecistas, payasos, etc. tienen otros intereses».

La líder de Más Madrid también dio mucho que hablar hace unos días parafraseando a la ginecóloga Jane Gunter, asegurando «no hay mayor acto de feminismo que hablar de un cuerpo menopáusico en la sociedad actual». Con esta máxima, García ha defendido la propuesta que ha presentado para que las mujeres en Madrid con síntomas «severos» de menopausia puedan tomarse un permiso laboral de hasta tres días al mes.