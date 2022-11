Rafa Nadal cierra su año 2022 en la ATP con una victoria balsámica frente a Casper Ruud. El tenista balear superó al noruego, su compañero de Academia (7-5, 7-5) en un duelo sin nada en juego para el español pero en el que dio la talla para demostrar que, pese a que su juego posiblemente no sea el mejor, sabe competir a la altura de su histórica figura.

El último rival de Rafa Nadal en 2022 era el mismo que en su último gran éxito de la temporada y también, el mismo con el que cerrará la campaña de forma extraoficial con una gira de partidos de exhibición por México y Sudamérica. Lo que sí cambiaba era la condición de ambos tenistas. Casper Ruud llegaba a la última jornada del round-robin de las ATP Finals sabiéndose clasificado para las semifinales, mientras Nadal, ya eliminado tras dos derrotas seguidas, sólo buscaba encontrar sensaciones con las que cerrar de buen gusto un torneo para olvidar.

Rafa, además, daba una nueva lección de todo lo que va más allá del juego, al mantenerse en el torneo cuando bien podía haberse retirado tras su segunda derrota, dejando el hueco al tercer suplente, Holger Rune, para la disputa de un partido intrascendente. Pero no, Nadal siempre cumple y con este compromiso no iba a ser menos. Además, iba a poner toda la carne en el asador para resultar competitivo, justo y, por qué no, encontrar una victoria que, aunque tardía, podía resultar balsámica para una confianza mermada a base de tropiezos en la parte final de temporada.

La competitividad de Nadal está muy por encima de su futuro en cualquier torneo y lo demostró desde el primer minuto. No había nada en juego más que el honor y la primera posición de Ruud, pero Rafa se mostró infranqueable al servicio y lo intentó, con algunos errores, con el del noruego, compañero suyo de la Academia. No hubo break en los primeros juegos y sufrió Rafa mucho con 4-4, pero sacó lo que no había sacado, o no había podido sacar ante Fritz y Auger-Aliassime.

Rafa sobrevivió y encontró premio en el momento decisivo, para cerrar el primer parcial, su primer set del partido y del torneo. Nadal se encontraba cuando no valía para casi nadie, menos para él… y para el público de Turín, que aplaudía la actitud y el tenis de la leyenda española.

El segundo set pondría punto y final al partido o serviría de prueba de cara a un tercero para Nadal. De nuevo, mismo planteamiento, con igualdad manifiesta en cada juego de partido, con dominio de los sacadores hasta el momento decisivo, en el que Rafa se volvía a imponer y cerraba su andadura en las ATP Finals con una victoria, brillante, que le deja buen sabor de boca en su adiós competitivo a 2022.