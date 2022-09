Rafa Nadal pasó por rueda de prensa tras sellar el billete a tercera ronda del US Open. El balear se mostró crítico con el juego desplegado ante Fabio Fognini, aunque satisfecho con la victoria. También reconoció que está viviendo unos meses complicados y explicó el motivo de esa «ansiedad» que se le escuchó comentar durante el partido. De cara a lo que queda de torneo, Nadal se mostró optimista a la par que humilde. «Ha llegado el momento de mejorar», dijo.

Rafa Nadal sufrió en el inicio de partido ante Fabio Fognini, en la segunda ronda del US Open. El español no terminaba de dar con su juego y se vio pronto por detrás en el marcador, pero encontró la forma de provocar los errores de su rival y poco a poco elevar el nivel hasta cerrar el encuentro en cuatro sets. Tras el partido, el balear atendió a los medios e hizo una lectura de lo que había pasado instantes antes en la pista Arthur Ashe.

«La verdad es que aún no entiendo cómo ha sucedido. Estaba entrenando bien, hice un buen calentamiento y llegaba con buenas sensaciones, pero era imposible meter bolas. Seguí jugando agresivo porque consideraba que, tarde o temprano, las cosas saldrían, pero cuando me di cuenta de que estaba en una situación límite y no era capaz de jugar bien, me dediqué a tirar al centro con cierta profundidad y confiar en que él cometiera errores. Eso te da una mejor sensación porque, al menos, sientes que no regalas puntos. Por suerte, él me ayudó un poco con fallos y mi juego mejoró bastante en el tercer y cuarto set, sin ser tampoco un partidazo», explicó Nadal.

Durante el partido, al inicio del segundo set, a Nadal se le escuchó comentar a su equipo que estaba teniendo mucha ansiedad. «Era tal el desastre que estaba haciendo en pista que me era imposible jugar pausado. Mi ritmo cardíaco era más elevado de lo habitual, me notaba muy acelerado y eso me impedía pensar con claridad y hacer las cosas correctas en la pista», explicó el de Manacor.

Nadal reconoció que está pasando por momentos difíciles. «No sé, llevo unos meses muy difíciles, no es sencillo gestionar todo lo que estoy viviendo en los últimos meses, pero esa situación se ha dado por lo mal que lo estaba haciendo. La temporada es espectacular, a nivel tenístico todo está yendo increíble, pero he pasado por situaciones muy complejas. El pie no me deja jugar, luego me rompo una costilla, después me vuelvo a destrozar el pie antes de Roland Garros, tengo una rotura abdominal y también a nivel personal se dan situaciones nuevas para mí. Comunico que mi mujer está bien, pero obviamente no es sencillo lidiar con estas cosas en la distancia», dijo.

«No creerse demasiado bueno ni imbatible»

Nadal explicó cómo fue capaz de reaccionar en un partido en el que estaba lejos de su nivel hasta terminar dándole la vuelta al marcador. «Lo fundamental en momentos como el de hoy es no creerse demasiado bueno ni imbatible porque eso es lo que te permite aceptar los errores. Lo único que tengo claro es que puedo fallar y jugar mal, lo cual me ayuda a no desesperarme y a tener la humildad para aceptar estas situaciones. Eso es clave para poder reaccionar; perdonarse a sí mismo y trabajar para cambiar las cosas durante un partido», dijo.

Además, Nadal se mostró confiado en sus opciones en Nueva York. Recalcó que los entrenamientos los está haciendo muy bien, aunque considere que en el momento de competir aún quede trabajo por hacer. «Mi nivel en los entrenamientos está siendo muchísimo mejor que en competición y eso me lleva a pensar que, tarde o temprano, daré el paso adelante necesario. Ha llegado el momento de mejorar y eso solo se puede hacer si se ganan partidos, así que estoy muy contento por haber ganado dos y generarme una nueva oportunidad ante Richard (Gasquet). En el deporte todo cambia rápidamente y eso es lo que me hace pensar que estoy a tiempo de obtener el nivel necesario para hacer algo importante. No renuncio a nada, soy una persona optimista por naturaleza», zanjó Nadal.