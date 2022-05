Rafa Nadal explicó que el dolor que sintió en su pie izquierdo fue demasiado intenso como para seguir plantando cara a Denis Shapovalov en el Masters 1.000 de Roma. El balear se mostró resignado con su lesión crónica y destacó que su ilusión es volver a estar sano de cara a Roland Garros.

Roland Garros en el horizonte

«Es un dolor permanente. Algunas veces más y otras veces menos, pero lo de hoy ha sido una locura. Sentí mucho dolor en el pie. Algún día mi cabeza dirá basta. Ir a Roland Garros sigue siendo mi objetivo”.

Incertidumbre con su físico

«No estoy herido, pero no es fácil vivir con esta situación. Es frustrante. Esta noche en medio del segundo set empecé a sufrir. Pero debo felicitar a Shapovalov por su buen partido. No sé cómo estaré dentro de una semana».

Resignado

«No estoy lesionado, estoy conviviendo con una lesión. Mi día a día es muy difícil. Juego para ser feliz. Me gusta jugar, me gusta competir, pero vivir con dolor duele mucho desde diferentes puntos de vista. Espero que mi pie me permita jugar”.