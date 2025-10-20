Mumbrú recibe el alta hospitalaria 32 días después de su operación de pancreatitis: «Me encuentro mejor»

Álex Mumbrú por fin ha recibido el alta hospitalaria más de un mes después de haberse operado de su pancreatitis. Sin apenas tiempo para celebrar el Eurobasket con Alemania, el seleccionador de 46 años tuvo que viajar rápidamente a España para pasar por quirófano. Un calvario que le obligó a estar durante más de cuatro semanas ingresado hasta estar plenamente recuperado.

«Me encuentro mejor. Hoy me voy a casa, se acabó el hospital», confirmó el propio Mumbrú hace unos días. Un infierno que vivió incluso cuando aún seguía dirigiendo la selección germana, lo que le impidió estar con el equipo en toda la fase de grupos. Aunque hizo el esfuerzo de regresar para los octavos de final, no estaba en plenas condiciones y tuvo que pasar el timón a su ayudante, Alan Ibrahimagic. Fue él quien dirigió a Alemania hasta ganar a Turquía en la gran final de Riga.

Álex ha estado hospitalizado en Barcelona desde el pasado 15 de septiembre y, pese a que ya estará en su domicilio, continuará en la fase de reposo antes de volver a hacerse cargo de sus servicios como entrenador de la actual campeona del mundo y Europa. Eso le pone en duda para que llegue a tiempo para el partido frente a Israel el próximo 28 de noviembre y, tres días después, ante Chipre. Dos duelos correspondientes a la clasificación para el Mundial de Qatar en 2027.