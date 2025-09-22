Mumbrú, obligado a estar tres semanas ingresado tras su operación: «Es muy duro»

Álex Mumbrú no está atravesando un buen momento tras operarse de su pancreatitis. El seleccionador de Alemania no pudo dirigir a su equipo durante el Eurobasket en la fase final y tampoco tuvo tiempo para celebrarlo debido a que debía ir a Barcelona a pasar por quirófano. Sin embargo, su calvario aún no ha terminado para volver a hacer su trabajo en la pista.

A pesar de que superó satisfactoriamente la intervención, Álex no podrá aún abandonar el hospital, ya que la complejidad del postoperatorio le obliga a estar casi un mes ingresado. Una situación que le está siendo muy complicada al español.

«Tendré que permanecer en el hospital durante tres semanas para recuperarme completamente. Es muy duro», declaró Mumbrú al diario Bild. El exjugador catalán regresó a España para continuar con el tratamiento y someterse a una operación.

Hay que tener en cuenta que el hombre de 46 años fue ingresado anteriormente en un hospital de Tampere (Finlandia) dos días antes del comienzo de la fase preliminar del Europeo y tuvo que permanecer allí cinco noches debido a una inflamación del páncreas.

La clasificación del Mundial 2027, el objetivo de Mumbrú

Incluso después de su estancia en el hospital, Mumbrú deberá atravesar un periodo de recuperación con el objetivo de intentar estar con la selección alemana en noviembre para el inicio de la fase de clasificación del Mundial de 2027.

Su asistente, Alan Ibrahimagic, también expresó esta esperanza el fin de semana. «Espero que Álex se recupere para entonces y vuelva a estar en la banda», declaró en el programa ‘Sportstudio’ de la cadena germana ZDF.

Ibrahimagic fue el encargado de sustituir a Mumbrú durante toda la fase de grupos del Eurobasket. El catalán volvió para los octavos de final, pero volvió a ceder el mando a su ayudante en el resto del torneo, aunque sí estuvo sentado en el banquillo.