«La mujer está hecha para parir, con caderas anchas, no para el fútbol…»

El fútbol fememino lleva muchos años en crecimiento, especialmente en países como España o Francia. Sin embargo, sigue habiendo voces contrarias a ese auge del deporte femenino, y en tierras galas se ha generado un auténtico escándalo a raíz de las polémicas e inaceptables palabras de Guy Roux, veterano entrenador del AJ Auxerre, que no parece ser un gran aficionado al fútbol femenino a tenor de sus comentarios sexistas en una entrevista en L’Est Éclair.

«La mujer está hecha para dar a luz, con caderas más anchas. Y el fútbol no está hecho para caderas anchas. Respeto mucho a estas jóvenes que practican su deporte favorito», dijo en dicha entrevista, yendo más allá cuando le preguntaban por algunos partidos entre mujeres. «Si me preguntan si los partidos femeninos son espectaculares, les remito a los partidos de Primera División, que se juegan ante 800 espectadores», añadía.

No es la primera vez que Guy Roux la lía con ese tipo de declaraciones. «¿Quieren que haga una comparación atrevida? Parece un partido de fútbol femenino», dijo hace unos meses durante un homenaje a Djibril Cissé, que reunió a varios ex jugadores, menospreciando de nuevo el deporte de mujeres. Por si fuera poco, el sábado pasado, Daniel Bravo, comentarista de beIN Sports, dijo durante el partido entre el Paris FC y el Olympique de Marsella: «No está prestando mucha atención, debe estar hablando de lencería…», refiriéndose a la ex jugadora Gaëtane Thiney, que estaba en la grada. Poco después fue suspendido como comentarista.

Lío en el baloncesto femenino español

Roberto Íñiguez, entrenador del Spar Girona de la Liga Femenina Endesa, también está dando mucho que hablar durante las últimas horas por una polémica rueda de prensa que se ha hecho viral. El técnico explotó al hablar sobre las broncas a las jugadoras y la diferencia de reacciones entre el público del baloncesto femenino y el del masculino, pidiendo igualdad para todo y no sólo para «lo bueno». El entrenador, que antes dirigió a clubes como Ros Casares Valencia, Fenerbahçe, Nadezhda Orenburg, Sopron Basket, Dynamo Kursk, Perfumerías Avenida o Çukurova Mersin, no entendió los pitos de un sector del público de Fontajau cuando abroncó a sus pupilas durante el partido que acabaron ganando 88-62 al CAB Estepona.

Y es que, según él, cuando levanta la voz a sus jugadoras los aficionados se lo reprochan, algo que no le sienta nada bien. «¿’Uhhhh’, qué? I dont give a fuck (Me importa una mierda). Por qué en el baloncesto masculino cuando Obradovic pide un tiempo muerto y pega una bronca tremenda a todos, o Jasikevicius coge a un jugador (de la pechera) y le pega una bronca… ¿Por qué son muy buenos entrenadores, con carácter…?», comenzaba Roberto Íñiguez con indignación.

«En baloncesto femenino, cuando un entrenador pega una bronca, a una jugadora de baloncesto profesional, escuchas en la grada «¡Uh,uh,uh!» ¡Uh qué! ¡Somos profesionales! ¿No queremos igualdad en todo… o sólo lo bueno? Son jugadoras de baloncesto profesionales y yo las quiero como mis hijos. Pero no les consiento que no jueguen los 40 minutos, por respeto al público y a ellas mismas», añadió el técnico.