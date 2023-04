Nuevo problema personal para Benjamin Mendy, acusado de varios delitos de violación y absuelto de seis cargos hace unos meses. Ahora, una mujer española llamada Yolanda Agüera ha concedido una entrevista en Inglaterra en la que asegura tener una hija secreta del futbolista del Manchester City. La supuesta madre de su pequeña desvela que se conocieron en una fiesta en Barcelona y acabaron haciendo el amor. Fruto de aquella relación sexual esporádica nació el bebé, por el que el jugador francés pasa sólo 400 euros al mes a la madre.

«Los tres últimos años como madre soltera han sido duros. Al principio me levantaba dos horas cada noche para dar el pecho y ayudaba a cuidar de mi abuela durante el día antes de que ingresara en una residencia de ancianos. Desde que mi hija empezó la guardería este año he tenido un poco más de libertad para buscar trabajo, pero tengo que centrarme en trabajos que me permitan adaptarme a sus horarios. El dinero que paga Ben me ayuda, pero me preocupa cómo voy a llegar a fin de mes y que a nuestra hija no le falte de nada», dice a The Sun.

Man City’s #BenjaminMendy is paying Yolanda Aguera, the mother of his secret child, approximately £350 a month towards the upkeep of their daughter. Yolanda, 41, said: “He hasn’t got any kind of meaningful relationship with her…and has only seen her once…” pic.twitter.com/xKXjWR49HC — The Shade Borough (@TheShadeBorough) April 23, 2023



Yolanda asegura que recibe «algo más de 400 euros» por parte de Mendy, pero la hipoteca es de más de 600 euros y depende «de los pocos ahorros que tengo y de la ayuda de mis padres». Por eso desearía que Mendy «estuviera ahí para nuestra hija», pero el futbolista solo ha visto a la pequeña en una ocasión cuando fueron a visitarle a su casa de Mánchester.

La española también explica cómo se conocieron: «Había ido a tomar algo con una amiga y nos pusimos a hablar con él y con sus amigos. La atracción fue instantánea y mutua. Había música en la terraza y después de bailar me sentó en su regazo y nos besamos. Mi amiga me dijo que era futbolista, porque yo no tenía ni idea de quién era cuando nos conocimos». Después fueron a un apartamento y el galo la llevó a una habitación donde mantuvieron relaciones sexuales.