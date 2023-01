Benjamin Mendy, declarado no culpable de seis cargos de violación y uno de agresión sexual

Benjamin Mendy, futbolista del Manchester City, ha sido declarado no culpable de seis casos de violación y uno de agresión sexual, según dictaminó este viernes la corte de Chester (Inglaterra). Sin embargo, el lateral izquierdo francés se enfrentará a un segundo juicio después de que el jurado no pudiese llegar a un veredicto por el cargo de violar a una mujer e intentar violar a otra.

Mendy negó durante el juicio los diez cargos que se le imputan, y que conciernen hechos presuntamente ocurridos entre octubre de 2018 y agosto de 2021 en su casa de Prestbury, Cheshire. El futbolista se enfrentaba a cadena perpetua y su caso dio la vuelta al mundo por los impactantes testimonios de sus supuestas víctimas.

Dio su testimonio

El fiscal llegó a calificar al futbolista francés de «depredador sexual» y algunas víctimas aseguraron que utilizaba «habitaciones del pánico». El francés declaró en su turno ante el juzgado de Chester, admitiendo que es fácil mantener relaciones sexuales con las mujeres por ser futbolista y famoso. «Sé que no soy Brad Pitt, pero las mujeres se acercaron a mí… No por mi apariencia, sino por el fútbol», comentaba el jugador, añadiendo que ese acercamiento de las mujeres a él «creció 10 veces más» cuando fichó por el City, «uno de los mejores equipos de Europa».

«Estaba disfrutando de la casa, estaba disfrutando de las mujeres. Estaba tan feliz en el Manchester City, tan emocionado. También estaba entusiasmado con el fútbol. ¿Relaciones con desconocidas? Fui directo sobre lo que yo quería y lo que ellas querían. En ese momento no estaba pensando si podrían estar molestas. Si ellas querían sexo y yo quería sexo, estaba bien. Seguía con mi fiesta. Disfrutaba del sexo con muchas mujeres. A veces yo también las buscaba. Para mí era normal, pero ahora me doy cuenta de que suena raro. Si alguna mujer me dijese ‘no’ estaría bien, lo aceptaría y pararía», finalizó insistiendo en su inocencia.

Cabe recordar que el Manchester City pagó 60 millones de euros por Mendy, que fue descubierto en el Marsella y pasó una temporada en el Mónaco, convirtiéndolo en el defensa más caro de la historia en ese momento. Pero su carrera se ha visto marcada desde entonces por sus problemas extradeportivos y las lesiones, que lo han obligado a pasar más tiempo cuidando sus rodillas y problemas musculares que compitiendo.