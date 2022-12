Muere Sinisa Mihajlovic tras casi cuatro años luchando contra la leucemia

Luto en el fútbol mundial tras conocerse el fallecimiento de Sinisa Mihajlovic a los 53 años tras su lucha contra la leucemia. Durísimo revés para el mundo del deporte y para su familia y allegados, que habían apoyado al entrenador en estos últimos años en los que había peleado contra la enfermedad.

El mítico Mihajlovic, que era el técnico del Bolonia hasta que pasó todo, superó la leucemia y continuó con su carrera como entrenador al máximo nivel dando una lección de valentía y peleando contra una grave enfermedad que desafortunadamente volvió el pasado mes de marzo. «De los últimos análisis han surgido las alarmas y podría surgir el riesgo de una reaparición de la leucemia. Me perderé algunos partidos, espero que el tiempo sea corto», dijo en rueda de prensa.

Un gran valiente

Volvió a ser hospitalizado de nuevo y esta vez no ha superado a la leucemia. «En los últimos años mi recuperación ha sido excelente, pero estas enfermedades son insidiosas y las últimas pruebas han hecho saltar las alarmas y puede haber riesgo de que la enfermedad reaparezca. Para evitar que esto ocurra, me han aconsejado que me embarque en un tratamiento que corte de raíz esta hipótesis negativa», decía.

Lamentablemente, nueve meses después de aquello su familia y varios clubes han confirmado la triste muerte del mítico central, al que muchos recordarán por su espectacular golpeo en los libres directos. El Bombardero tenía un excelente disparo, capaz de ejecutar los golpes francos de una manera impresionante. Nació en Croacia, pero siempre defendió los colores de Yugoslavia, al sentirse más serbio que croata. Destacó en el gran Estrella Roja y en su carrera en Italia, donde además de Inter y Sampdoria, jugó para Lazio y Roma. Después pasó a ser entrenador y ejerció de técnico en varios clubes de la Serie A.