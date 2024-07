El fútbol americano vuelve a estar de luto tras conocerse la inesperada muerte de Andre Seldon Jr, jugador de 22 años de Utah State University, que perdió la vida este fin de semana de manera repentina. Todavía no se conoce la causa exacta del fallecimiento, pero sí se sabe que la policía del condado de Cache (Utah) puso en marcha un dispositivo de búsqueda desde horas antes al ver a un hombre que se lanzó a los acantilados del embalse de Porcupine y no conseguía subir de nuevo a la superficie.

Horas más tarde, el equipo de buceo del Departamento de Seguridad Pública de Utah encontró el cadáver de Andre Seldon Jr en el agua del embalse. Según los medios estadounidense, la muerte del joven jugador de fútbol americano pudo tratarse de un accidente fortuito o un ahogamiento, aunque también estarían barajando la posibilidad de que hubiera sido un suicidio, que sería otra hipótesis.

Our thoughts and prayers are with his family and loved ones. pic.twitter.com/cIScmcewp5

The Utah State University community is mourning the death of football student-athlete Andre Seldon Jr.

«La comunidad de la Universidad Estatal de Utah está de luto por la muerte del estudiante y deportista de fútbol Andre Seldon Jr. Nuestros pensamientos y oraciones están con su familia y seres queridos», informó de la tragedia su equipo en redes sociales. También lamentaba la muerte de Andre Seldon Jr el entrenador interino de Utah State, Nate Drelling: «Nuestro programa de fútbol está destrozado por tener que soportar la pérdida de uno de los nuestros… Habiendo tenido una relación previa con Andre durante el tiempo que estuvimos juntos en New Mexico State, puedo decirles que era una persona increíble y un gran compañero de equipo. Nuestras condolencias y oraciones van para la familia de Andre mientras lamentamos junto con ellos esta tremenda pérdida», sentenció.

«Nuestra familia de atletismo de la Universidad Estatal de Utah está devastada por la muerte repentina de Andre Seldon Jr. Extendemos nuestras más profundas condolencias a su familia, amigos, compañeros de equipo y todos los que amaban a Andre», dijo también Diana Sabau, vicepresidenta y directora de atletismo. Seldon, antes de fichar por Utah a principios de este año, estuvo en las filas de Michigan, dónde comenzó su corta carrera, y después en New Mexico State, equipo en el que destacó en el torneo universitario.

Our thoughts and prayers to Belleville (Class of 2020) graduate Andre Seldon Jr., who passed away on Saturday.

Andre started his collegiate career at Michigan in 2020 & 2021, then played his last two seasons at New Mexico State before transferring to Utah State for the 2024… pic.twitter.com/FQgjHwmhX1

