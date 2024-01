Muere el polémico Anthony Gobert, el piloto adicto a las drogas que «pudo haber sido Rossi»

El siempre polémtico ex piloto australiano Anthony Gobert ha muerto a los 48 años. Recientemente, su hermano Aaron compartió en redes sociales que Anthony se encontraba en cuidados paliativos y viviendo sus últimos días en un hospital de Sídney tras una rápida y terminal enfermedad. La triste noticia fue confirmada por su madre, Suzanne, quien expresó en una nota lo siguiente: «Mi corazón está roto. Escribo porque mi primer y precioso hijo, Anthony, ha fallecido».

Suzanne detalló el sufrimiento de su hijo, siendo víctima de una adicción a las drogas profundamente arraigada en la familia. A pesar de numerosos intentos por mejorar, no logró superarla. La madre expresó su orgullo por él y agradeció a todas las personas que contribuyeron positivamente en su vida, según lo compartido en Facebook.

Anthony Gobert dejó un legado en el mundo de las Superbikes, logrando ocho victorias y 16 podios en el Mundial de Superbikes entre 1994 y 2000. También compitió con Suzuki en el Mundial de MotoGP en 1997, pero fue despedido por dar positivo en un control antidopaje, aparentemente por marihuana. A pesar de oportunidades posteriores, sus excesos afectaron negativamente su carrera, incluso cuando Kenny Roberts le brindó una segunda oportunidad en el año 2000. El australiano trabajó con Eddie Lawson, Troy Bayliss o Ben Bostrom, que en un programa reciente de televisión llegó a decir esto de Gobert: «No bromeo si digo que Anthony podría haber sido Valentino Rossi. Era así de bueno».

Después de retirarse, Anthony Gobert se sumió en escándalos relacionados con el abuso de drogas y alcohol. En 2006, fue fichado por conducir con el carnet caducado y admitió ser adicto a la heroína durante el juicio. En 2008, fue condenado por atracar a un jubilado de 70 años y a una mujer de 31. Su vida tomó un giro oscuro al vivir en las calles y, en 2019, se vio involucrado en una pelea en un bar que acabó en agresiones con bates de béisbol. Aunque su familia logró rescatarlo de las calles, la muerte prematura de Anthony Gobert marca el triste final de una vida marcada por sus desmadres.

«Con gran tristeza anunciamos que Anthony está actualmente ingresado en un hospital para recibir cuidados paliativos, y se encuentra en la fase final de su vida tras una corta enfermedad», escribía hace unos días su hermano, el también piloto Alex Gobert. Una noticia que es un jarro de agua fría en el mundial del motociclismo. Lo más triste de la situación es que la familia de Gobert se vio obligada a lanzar este comunicado porque se había distribuido algunos vídeos del ex piloto australiano en muy mal estado, recibiendo esas atenciones paliativas.

«En nombre de Anthony, debemos dar las gracias a sus muchos fans. En este momento difícil, los vídeos de Anthony distribuidos durante este periodo extremadamente problemático de su vida son profundamente desagradables», contaban sin esconder que Anthony Gobert se estaba muriendo y ya solo queda minimizar su dolor hasta que llegara el triste final, que ha sido hoy miércoles.

The WorldSBK paddock sends its deepest condolences to the family and loved ones of Anthony Gobert.

‘The Go Show’ was an 8 time race winner and appeared on the WorldSBK podium 16 times in his career.

Ride in Peace, Anthony. pic.twitter.com/l04HDbY8WE

— WorldSBK (@WorldSBK) January 17, 2024