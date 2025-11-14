Muere el entrenador Xabier Azkargorta a los 72 años

El entrenador Xabier Azkargorta, ex del Espanyol –entre otros muchos– y ex seleccionador de Bolivia, con la que se clasificó para el Mundial de 1994, ha muerto este viernes a los 72 años. En Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) donde residía desde hace años junto a su esposa, natural de allí, y su hijo, ha fallecido este miércoles. Padecía una enfermedad cardiaca desde hace años que le hacía estar al cuidado de sus familiares.

Fue en Bolivia donde obtuvo el mayor de los reconocimientos, al llevar a la selección de Sudamérica al Mundial de Estados Unidos en 1994 y donde se ganó el cariño de todo un país que le llamaba Bigotón. En España dirigió al Nàstic (1982-1983), Espanyol (1983-1986), Sevilla (1987-1989) y Tenerife (1989-1991). En el cuadro blanquiazul es muy recordado. «Lamentamos comunicar que nos ha dejado Xabier Azkargorta. Con 134, se convirtió en el séptimo técnico con más partidos en la historia del club», informó el Espanyol de Barcelona.

La muestras de cariño y respeto se han sucedido en todos los equipos españoles en los que ha estado. El Tenerife, de hecho, recordó que Azkargorta fue clave en la permanencia y anunció que este sábado, durante el partido contra el Celta B, se guardará «un minuto de silencio en su memoria».

Más allá de su carrera en los banquillos en España, Azkargorta llevó a la selección absoluta de Bolivia a disputar su único Mundial en 1994. También dirigió a la selección de Chile. Lejos de las fronteras españoles, entrenó al Yokohama Marinos japonés (1997-98), al Chivas mexicano (2005) y varios equipos bolivianos.

Entre los varios clubes que han mostrado sus condolencias, destaca el Real Madrid. La entidad ha emitido una nota en su página oficial en la que lamenta su muerte: «El Real Madrid C. F., su presidente y su Junta Directiva lamentan profundamente el fallecimiento de Xabier Azkargorta, uno de los grandes entrenadores históricos del fútbol español e internacional».

«El Real Madrid quiere expresar sus condolencias y su cariño a sus familiares, a todos sus seres queridos, así como a todos los clubes de los que formó parte. Azkargorta fue director de las Escuelas Deportivas Internacionales del Real Madrid entre 2003 y 2005», prosigue el comunicado.

«En su dilatada trayectoria como entrenador ha dirigido a muchos equipos en España, Bolivia, Chile, Japón y México. Y también fue seleccionador de Bolivia y de Chile. Xabier Azkargorta ha fallecido a los 72 años de edad. Descanse en paz», finaliza.