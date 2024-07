Muere Ahmed Refaat, el futbolista que sufrió un paro cardíaco en un partido hace tres meses

El futbolista egipcio Ahmed Refaat, delantero del Modern Future de la primera división de Egipto, falleció este sábado a los 31 años debido al «fuerte deterioro de su estado de salud», después de que en marzo sufriera un paro cardíaco de más de una hora durante un partido de liga.

«El Modern Future FC anuncia el fallecimiento de Ahmed Refaat, jugador del primer equipo y de la selección egipcia, como consecuencia de un fuerte deterioro de su estado de salud», dijo el club en un comunicado, que recordó que el delantero sufría «una crisis de salud» desde el incidente en el terreno de juego el pasado 11 de marzo.

El club no ofreció más detalles sobre las circunstancias de la muerte de Refaat, quien en marzo fue hospitalizado en una unidad de cuidados intensivos tras sufrir un paro cardíaco de más de una hora durante un partido de la liga doméstica. El futbolista se desplomó en el minuto 88 del encuentro entre el Modern Future y el Al Ittihad de Alejandría, un partido en el que Refaat había entrado en el minuto 60 para sustituir a un compañero. El árbitro suspendió el duelo y el delantero fue ingresado en el hospital Zamzam, cercano al estadio, donde finalmente fue reanimado tras múltiples intentos fallidos.

Refaat fue dado de alta el 11 de abril, un mes después, y desde entonces continuó recibiendo tratamiento y usando un marcapasos. El futbolista militaba en las filas del Modern Future desde octubre de 2021 y la temporada pasada anotó un total de nueve goles en 29 apariciones, mientras que también debutó con la selección egipcia en 2021, con la que disputó cinco partidos.

