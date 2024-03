Ahmed Refaat, delantero del Modern Future FC de la primera división de Egipto, está «inestable» y hospitalizado en una unidad de cuidados intensivos tras sufrir un paro cardíaco de más de una hora durante un partido de la liga egipcia disputado la noche del lunes, tal y como informó este martes el propio club.

«El jugador sufrió un paro cardíaco durante más de una hora, a pesar de todos los intentos de reanimación por parte del personal médico», dijo el club en un comunicado, en el que indicó que está siguiendo «con ansiedad y tristeza» la evolución del estado de Refaat, jugador de 30 años que llegó a ser internacional con su país, siendo compañero por ejemplo de Salah en varias ocasiones.

Otra situación dramática en pleno campo de juego. El futbolista egipcio Ahmed Refaat se desplomó en pleno partido. Tuvo un infarto y está internado.pic.twitter.com/p529eJUxL9 — Diego Borinsky (@diegoborinsky) March 12, 2024

El futbolista se desplomó en el minuto 88 del encuentro entre el Modern Future y el Al Ittihad de Alejandría, un partido en el que Refaat había entrado en el minuto 60 para sustituir a un compañero. El árbitro suspendió el duelo y el delantero fue ingresado en el hospital Zamzam, cercano al estadio, donde finalmente fue reanimado tras múltiples intentos fallidos.

Sin embargo, el estado del futbolista sigue siendo «médicamente inestable», de acuerdo con el club, por lo que no es posible transferirlo a otro centro médico hasta que su condición no mejore y se someta al tratamiento necesario. De ahí que la preocupación sea máxima en Egipto hasta que los médicos no tranquilicen a todos con un parte algo más optimista y en el que dejen claro que su vida no corre peligro.

Comunicado del club sobre Ahmed Refaat

«El Future Club continúa en las últimas horas en estado de preocupación y tristeza, como sus trabajadores y todos los aficionados del fútbol egipcio, por el estado de salud de la estrella del equipo Ahmed Refaat tras su repentina caída en el partido de Ittihad Alexandria en la Liga General.

El jugador sufrió un paro cardíaco durante más de una hora a pesar de todos los intentos de reanimación por parte del personal médico en el Hospital Zamzam, cerca del estadio, antes de que las cosas mejoraran médicamente y el latido del corazón regresara. Pero el estado de Ahmed Refaat sigue siendo médicamente inestable, lo que impide su traslado, que solo será después de que su estado de salud sea estable. El jugador sigue recibiendo tratamiento y siendo sometido a las pruebas necesarias.

La dirección del club, encabezada por el doctor Walid Daabs, está siguiendo la situación en cada momento desde el hospital y mantendrá a todo el mundo informado, pidiendo a todos los medios de comunicación que respeten la vida personal del jugador y la situación médica, y pidiendo a los aficionados al fútbol egipcios que recen para que Ahmed Refaat esté sano y salvo lo antes posible».