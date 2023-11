La historia con final trágico de Dwamena: «Dios cuida de mi corazón, si muero es su voluntad»

Luto en el fútbol a nivel mundial tras conocerse la trágica muerte de Raphael Dwamena, ex delantero del Levante y del Real Zaragoza que falleció este sábado tras desplomarse durante un partido en Albania. El ghanés jugaba en el Egnatia Rrogozhinë y era el máximo goleador de su equipo y del campeonato.

Una historia que ha tenido un trágico final, el que nadie hubiera querido. Dwamena ya había tenido más de un susto al haber sufrido ya varios problemas cardíacos durante su carrera deportiva. Pero esta vez, el futbolista africano falleció en el hospital tras un intento de reanimación sobre el terreno de juego. Hace varios años le detectaron problemas cardíacos, lo que propiciaron su salida del Real Zaragoza allá por 2019. El delantero ghanés llegó a disputar nueve partidos con el conjunto maño antes de marcharse.

Ocurrió también en Austria, después de abandonar el fútbol español cuando tuvo otro gran susto. El jugador cayó desplomado en un partido de la Copa de Austria cuando jugaba en el BW Linz. Por fortuna, en aquella ocasión Dwamena pudo ser reanimado. Luego fichó por Vejle Boldklub, donde un control médico volvió a salir mal y le recomendaron la retirada, como también le aconsejaron los doctores del Zaragoza previamente. Pero Dwamena tenía claro que no quería colgar las botas, tal y como insistió en varias entrevistas.

Desgarradoras palabras de Dwamena

«Si muero, esa es la voluntad de Dios. Me voy y punto. Olvidado. La gente a mi alrededor estará triste durante unas horas, o tal vez incluso unas semanas. Pero lo superarán y seguirán adelante. No vivo mi vida para complacer a las personas. Solo a Dios», decía a un medio alemán hace unos años. En 2020 también se refirió a su carrera en El Periódico de Aragón: «Siempre siento que no me pasa nada. Creo que Dios es quien cuida de mi corazón. Puedo tener síntomas de problemas cardiacos u otras cosas, pero nunca tengo miedo. Dios está conmigo. Cada médico tiene sus propias opiniones y las respeté, busqué distintas valoraciones. Respeto sus roles y trabajos, pero mi deseo era volver a jugar y hacer todo lo posible para lograrlo».

El delantero ghanés vistió la camiseta de la selección de Ghana en ocho ocasiones. Dwamena dio sus primeros pasos como futbolista en las categorías inferiores del Red Bull Salzburg de Austria. Más tarde siguió su carrera deportiva en el Liefereing en Segunda, el filial del equipo de la bebida energética.

Pero su gran salto se produjo en verano de 2018. Aquella temporada, Dwamena había anotado 25 goles en 56 partidos disputados con el Zurich, lo que le abrió las puertas del Levante. El conjunto valenciano llegó como una auténtica estrella después de realizar una inversión de 6,2 millones de euros.​ Pero tras una temporada con las expectativas sin cumplir, el delantero llegó cedido sin opción a compra en julio de 2019 al Real Zaragoza, pero teniendo el salario más elevado de toda la plantilla. Allí dejó huella, pero acabó saliendo por esos problemas de salud que al final han acabado costádole la vida años después.