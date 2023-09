Muere a los 70 años Lisa Lyon, pionera del culturismo femenino y amiga de Schwarzenegger

El mundo del deporte en Estados Unidos está de luto después de conocerse este sábado la muerte de Lisa Lyon, la gran pionera del culturismo femenino. La deportista ha fallecido a los 70 años debido a un cáncer de estómago, enfermedad que dio a conocer hace pocos días.

Arnold Schwarzenegger, gran amigo de Lisa Lyon, ha confirmado la muerte de la deportistas con un emotivo mensaje. «Es la mejor, la adoro», comentó el actor y político americano que compartió vivencias en el mundo del culturismo con una de las grandes heroínas del deporte americano.

Lisa Lyon, bodybuilding pioneer and inspiration for Marvel’s Elektra, dead at 70 https://t.co/h2q6C8MkGc pic.twitter.com/zplIvUr0UJ

— New York Post (@nypost) September 9, 2023