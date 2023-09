Muere a los 43 años la campeona olímpica Walewska Oliveira

La ex jugadora brasileña de voleibol Walewska Oliveira, medallista de oro en los Juegos Olímpicos de Pekín en 2008, murió en la noche del jueves en São Paulo a los 43 años por causas no reveladas. La Secretaría de Seguridad Pública del estado de São Paulo emitió un comunicado en el que informa de que «investiga la muerte» e indica que se ha solicitado la presencia de forenses en el lugar de los hechos.

Según la nota, se «preservarán los detalles» para garantizar la autonomía del trabajo policial. La Confederación Brasileña de Voleibol expresó en un comunicado su «inmenso pesar» por el fallecimiento de Walewska, a quien tachó de «gran jugadora», y se solidarizó con familia y amigos.

La también exjugadora de voleibol Ana Moser, hasta hace poco ministra de Deportes de Brasil, destacó en redes sociales que Walewska era una «guerrera amable e inteligente» siempre «dedicada» a los equipos con los que compitió.

FOR WALEWSKA 🕊️.

In their match today 🆚 🇹🇷, Brazilian 🇧🇷 players pay tribute to Olympic champion Walewska who passed away today.

Descanse em paz. Rest in peace Walewska.

