Muere a los 42 años Brandon Hunter, ex jugador de los Celtics y Orlando Magic de la NBA

La NBA está de luto por el fallecimiento de Brandon Hunter a sus 42 años. El ex jugador estadounidense estuvo dos temporadas en la NBA, donde militó en Boston Celtics y Orlando Magic. Estos últimos publicaron un escueto comunicado en redes sociales tras su muerte en el que se mostraban muy afectados por lo sucedido.

«Estamos terriblemente tristes al enterarnos de la pérdida de nuestro ex compañero de equipo, Brandon Hunter. Enviamos nuestro más sentido pésame a toda la familia Hunter», reza el comunicado del conjunto de Florida. Aunque el cuadro de Orlando no ha desvelado las causas de la muerte, según la prensa estadounidense el ex jugador murió tras sufrir un colapso durante una clase de yoga.

🙏

We are terribly saddened to learn of the loss of our former teammate, Brandon Hunter. We send our deepest condolences to the entire Hunter family.

– The DeVos family, players, coaches and staff of the @OrlandoMagic pic.twitter.com/OLs0XMjrdA

— Orlando Magic PR (@Magic_PR) September 13, 2023