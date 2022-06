Muere a los 39 años Akeem Omolade, el ex futbolista del Torino

El fútbol italiano está de luto por el fallecimiento de Akeem Omolade, ex futbolista del Treviso y del Torino, entre otros, a los 39 años de edad. Las informaciones apuntan que habría muerto en la localidad de Palermo, donde residía, a causa de una embolia. No obstante, habrá que esperar a los resultados de la autopsia para determinar las causas exactas de la muerte.

Akeem Omolade murió de camino al hospital, a donde acudía junto a un amigo para someterse a nuevas pruebas. Sin embargo, al montarse en el vehículo se empezó a encontrar mal y falleció instantes después por un fuerte dolor en sus piernas. El ex jugador ya había acudido al hospital los días 3, 8 y 12 de junio por sus dolores en la pierna, pero los médicos no detectaron nada extraño en su estado de salud. Según informaron las autoridades locales su cuerpo no mostró ningún tipo de lesión externa, por lo que se descarta que fuera una muerte violenta.

El Torino, club en el que jugó entre 2001 y 2003, ha emitido un comunicado lamentando su fallecimiento: «El presidente Urbano Cairo y todo el Torino Football Club comparten el dolor de la familia Omolade por el fallecimiento del ex jugador del Torino Akeem Omolade. Llegado al Torino procedente del Treviso, Omolade jugó primero en el equipo de juveniles y luego en el primer equipo, debutando en la Serie A contra el Inter de Milán el 2 de febrero de 2003. Todos los que constituyen el Torino envían su sentido pésame a todos sus seres queridos, familiares y muchos amigos».

Omolade fue víctima de insultos racistas por parte de los ultras del Treviso, que se mostraron en contra de su fichaje. En el siguiente partido, sus compañeros y el entrenador saltaron al césped con la cara pintada de negro como muestra de apoyo al nigeriano.