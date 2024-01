Muere a los 27 años la futbolista ucraniana Viktoriya Kotlyarova en un bombardeo ruso sobre Kiev

El fútbol ucraniano está de luto después de confirmarse la muerte de Viktoriya Kotlyarova en un bombardeo ruso sobre Kiev. La Federación Ucraniana de Fútbol (UAF) fue la encargada de confirmar el fallecimiento de la joven futbolista que a sus 27 años se había convertido en una de las mejores jugadoras del país. En el mismo ataque, además de su madre, también murió Viktor Kobzisty, famoso ex jugador y entrenador de baloncesto, que jugó para la selección nacional.

El nombre de Viktoriya Kotlyarova figura en la larga lista de víctimas que dejó el bombardeo propiciado por Rusia sobre Kiev el pasado 29 de diciembre. Días más tarde, lo que era un secreto a voces se ha hecho oficial después de que lo confirmara la federación del país en un duro comunicado publicado a través de las redes sociales.

«El 29 de diciembre, la ex jugadora Viktoriya Kotlyarova (Chornovil) fue asesinada junto con su madre Ludmila en Kiev como resultado de un bombardeo enemigo de los ‘rashists’ (las palabras ruso y fascista, entrelazadas)», informó la Federación Ucraniana de Fútbol (UAF) en un duro comunicado que confirmaba la muerte de la joven futbolista de 27 años.

🕯🇺🇦 On December 29, former player Viktoriya Kotlyarova (Chornovil) was killed along with her mother Ludmila in the Kyiv as a result of enemy shelling from the rashists.#russiaisaterroriststate pic.twitter.com/IA2el99M4w

— Ukrainian Association of Football (@uafukraine) January 1, 2024