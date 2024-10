Mourinho raja como nunca contra el árbitro y la UEFA tras su expulsión ante el United: «Le felicito…»

José Mourinho terminó expulsado en el enfrentamiento de Europa League contra su ex equipo, el Manchester United, en Estambul. Era uno de los partidos de la jornada por el morbo que generaba el reencuentro entre el portugués y los red devils, y no decepcionó. Al término del encuentro, el técnico se mostró muy enfadado con lo sucedido y no se mordió la lengua a la hora de arremeter contra el árbitro y la UEFA.

The Special One estuvo muy activo durante todo el encuentro, dejando algunas de las imágenes del duelo como su reacción tras la doble parada de Onana. Pero, sin duda, hubo una acción que provocó su enfado. Mourinho protestó airadamente por un posible penalti sobre Bright Osayi-Samuel y eso le costó la cartulina roja.

Tras el partido, Mourinho felicitó de manera irónica al árbitro, Clément Turpin, por ser capaz de ver la acción del posible penalti y las protestas de los banquillos: «Me ha dicho algo increíble. Me ha dicho que ha podido ver al mismo tiempo lo que pasaba en el área y lo que pasaba en los banquillos», comentó el preparador de Setúbal.

🤣 «Felicito al árbitro porque tiene un visión periférica increíble: ha tenido un ojo sobre la acción del penalti y otro sobre mí. Por eso es uno de los mejores árbitros del mundo» El Mourinho más irónico tras su expulsión contra el Manchester United. #LaCasaDelFútbol #UEL pic.twitter.com/UnEwnDbBdV — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) October 24, 2024

«Le felicito porque es algo increíble, la visión periférica que tiene. Durante un partido a 100 por hora, ha tenido un ojo en la acción del penalti y el otro en el banquillo viéndome a mí. Esa es la explicación que me ha dado y por eso es uno de los mejores árbitros del mundo», agregó Mou en su entrevista post partido con los medios oficiales.

Mourinho quiere entrenar a un club que no juegue Europa

Ya en sala de prensa, el ex entrenador de Real Madrid, Roma, Chelsea y Manchester United, entre otros, continuó con su discurso irónico y se acordó de aquella final de Europa League con su Roma frente al Sevilla en 2023: «Si recurro, acabo con una sanción de seis meses. No puedo hacer nada desde aquella final Sevilla-Roma. Nada que hacer».

Es por eso que el técnico portugués se postuló para dirigir a un equipo que no juegue en Europa, para evitar enfadarse: «Por eso digo que quizás mi futuro sea mejor sin jugar competiciones europeas, así no me enfado. Así son las cosas». «Lo mejor que puedo hacer cuando me vaya del Fenerbahce es ir a un club que no juegue competiciones de la UEFA. Así que si algún club de Inglaterra de la parte baja de la tabla necesita un entrenador en los próximos dos años, estoy preparado para ir», agregó.

En lo que respecta al partido, un gol de Youssef En Nesyri al inicio de la segunda parte evitó la victoria del Manchester United y salvó de la derrota al Fenerbahce de Mourinho (1-1). Eriksen adelantaba al conjunto de Ten Hag en el minuto 15 de la primera mitad. El danés batió a Dominik Livakovic tras aprovechar un pase de Joshua Zirkzee.

Pudo sentenciar el equipo inglés, que no levanta cabeza ni en la Premier ni en Europa pero al inicio de la segunda parte encajó el gol del empate. Un pase desde la izquierda de Allan Saint Maximin lo remató de cabeza En Nesyri que se adelantó a la zaga inglesa. Poco después, cerca de la hora de juego, llegó la expulsión de Mourinho tras reclamar airadamente un penalti a favor de su equipo por una falta dentro del área del uruguayo Manuel Ugarte sobre el nigeriano Bright Osay-Samuel.