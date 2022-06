Morata sube de precio

El gol de Morata a Portugal, además de su condición de titular con la selección, aumenta el caché del delantero madrileño, por el que el Atlético espera sacar bastante más de los 30 millones que no ha querido pagar la Juventus para ejercer la opción de compra. El jugador dijo ayer tras el partido que «tengo varias opciones pero, por supuesto, tengo también mis preferencias».

Álvaro Morata ha entrado fuerte en el mercado de fichajes. Por edad y por condiciones es un delantero muy apetecible y eso el Atlético es consciente de ello. La Juventus se tiró un órdago pretendiendo reducir a la mitad la cláusula de compra, pero en Madrid no picaron el anzuelo y ahora los italianos saben que difícilmente recuperarán al jugador si no es abonando íntegros los 30 millones de euros. Es más, ya han superado el plazo legal estipulado, por lo que es posible que les salga más caro ya que hay otros clubes interesados. El Arsenal, por ejemplo.

La única ventaja que le queda a la vecchia signora es que Morata no quiere bajo ningún concepto volver a la Premier. Su etapa en el Chelsea fue personalmente frustrante y desea o volver a Italia o quedarse en el Atlético de Madrid. El delantero fue muy claro ayer tras el partido ante Portugal: «Tengo varias opciones, pero por supuesto también tengo mis preferencias. Iré allí donde me sienta más valorado», dijo Morata, que por si hicieran falta más pistas añadió que «mi experiencia en los dos últimos equipos en los que he jugado -Atlético y Juventus- ha sido increíble».

Simeone no descarta ni mucho menos quedarse con Morata porque no tiene en la plantilla otro delantero de sus características y si va al mercado a ficharlo deberá gastarse mucho más de los 30 millones en los que estaba valorado. El problema es que el Atlético necesita soltar mucho lastre para adaptar a la plantilla el límite salarial de la próxima temporada y eso implica verse forzado a asumir traspasos. El de Morata sería uno de ellos, pero no el único.

A todo esto, el delantero vuelve al escaparate el próximo domingo ante la República Checa y el jueves siguiente ante Suiza. Dos partidos en los que tendrá la oportunidad de seguir revalorizándose y de demostrar que su precio de mercado es muy, muy superior a 30 millones de euros.