Monumental zasca del Villarreal a RTVE tras ganar en Champions: «Y eso que no jugábamos hoy»

El Villarreal ganó este martes al Nápoles, consiguiendo su primera victoria en Champions en las dos últimas ediciones (la presente y la del año pasado), y aprovechando ese triunfo en La Cerámica, mandó un monumental zasca a RTVE, que anteriormente les había ninguneado en una de sus informaciones.

En concreto, y al informar de los equipos que juegan Champions esta semana, el Telediario de La 1 de Televisión Española no colocó al Villarreal entre los participantes. Cuando se hicieron eco del regreso de la máxima competición europea, pusieron los escudos de cuatro equipos: Barcelona, Atlético de Madrid, Real Betis y Real Madrid.

Faltaba uno: el del Villarreal. El conjunto ahora entrenado por Iñigo Pérez quedó en tercer lugar en la liga pasada y por eso también juega este año la Champions. Sin embargo, La 1 tuvo ese error al no incluir al Villarreal entre los participantes en la Copa de Europa.

Un error del que se acordó el Villarreal, que, tras ganar al Nápoles y sumar sus primeros puntos en esta Champions, colocó un mensaje en sus redes sociales que claramente iba dirigido a RTVE. «Y eso que no jugábamos hoy», escribió el Villarreal, adjuntando una foto del resultado final del encuentro en el Estadio de la Cerámica.

Y eso que no jugábamos hoy https://t.co/OxOjeX7bgy — Villarreal CF (@VillarrealCF) October 13, 2026

El triunfo, además, supuso la primera victoria del Villarreal en Europa más de dos años después. No lo hacía desde marzo de 2024, en la Europa League, por lo que este triunfo sobre el Nápoles fue de liberación, de alivio, y esperan que sirva de impulso. Cabe recordar que el año pasado, el Villarreal también jugó la Champions, pero sólo sacó un triste punto en ocho partidos disputados.

El Villarreal quedó en tercera posición de la Liga 2025/26, por delante, por ejemplo, del Atlético de Madrid, motivo por el que juega este año la Champions. España tiene cinco representantes porque sacó una plaza extra por el buen hacer de sus equipos en competiciones europeas la temporada pasada, plaza que fue para el Betis al quedar en quinta posición en liga.