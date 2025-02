La modelo de OnlyFans Sophie Hall ha interpuesto una demanda contra la estrella de la NFL Tyreek Hill, receptor de los Miami Dolphins, alegando que el deportista le fracturó la pierna durante una pachanga de fútbol americano en el patio trasero de su casa en junio de 2023. La joven influencer curvy sostiene que Hill la empujó con «fuerza aplastante», lo que resultó en una fractura que requirió cirugía reconstructiva.

Según la demanda, Hall fue invitada por Hill a su casa en el sur de Florida después de que su hijo participara en un campamento de fútbol organizado por el jugador. Durante su estadía, participaron en ejercicios de fútbol americano, en los cuales Hill supuestamente reaccionó con agresividad después de sentirse arnzado por una jugada en la que Hall lo superó. Este incidente culminó en el empujón que provocó la lesión de Hall.

En una declaración posterior, Hall admitió que, a pesar de la lesión, mantuvo relaciones sexuales con Hill la noche del incidente y al día siguiente. Ella explicó que, tras la agresión inicial, el jugador de la NFL volvió a tener un comportamiento normal y no agresivo, y que buscó consuelo en él debido a su vulnerabilidad en ese momento.

Después del incidente, Sophie Hall permaneció varios en la residencia de Hill, participando en diversas actividades antes de regresar a Tampa para recibir tratamiento médico. Durante este tiempo, confirmó a las autoridades ni buscó alojamiento alternativo, lo que ha sido señalado por la defensa de Hill. Los abogados del deportista argumentan que la lesión de Hall fue consecuencia de tropezar con un perro durante los ejercicios, negando cualquier intención maliciosa por parte del jugador. Además, sugieren que la demanda podría estar motivada por el deseo de Hall de obtener publicidad para su perfil en OnlyFans.

Hall busca una compensación de más de 50.000 dólares por daños y perjuicios. En mensajes de texto a su hermana, Hall no acusó explícitamente a Hill de haberla dañado intencionalmente, lo que añade complejidad al caso. Este incidente se suma a una serie de controversias en la carrera de Tyreek Hill, quien previamente ha enfrentado acusaciones de violencia doméstica y otros problemas legales. La demanda actual podría tener implicaciones significativas tanto para su carrera profesional como para su reputación pública en Estados Unidos.

OnlyFans model suing Tyreek Hill over broken leg admits she had sex with him afterward https://t.co/JdH0vl3Eks pic.twitter.com/HiESQg3FiR

— New York Post (@nypost) February 5, 2025