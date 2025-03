Miguel Ángel ‘Colombo: «¿El cambio de rival para WOW? Sigo la misma estrategia de darle una hostia y tumbarlo»

Miguel Ángel ‘Colombo’ acaba de terminar el careo con Umakhan Ibragimov previo al WOW 17 cuando atiende a OKDIARIO. «Estoy condenado al éxito», repite cada vez que la cuestión trata sobre su trama dentro de la jaula. Su rostro muestra el esfuerzo que se lleva a cabo para dar el peso y poder pelear, cuenta lo que no se ve de una pelea de MMA.

«La sensación que tengo es de hambre», comenta entre risas a este periódico. El porvenir Miguel Ángel ‘Colombo’, oriundo de Colombia, ha variado en el último mes. En un principio iba a enfrentarse a Igancio Capella en el que iba a ser el mejor combate hasta el momento de las MMA españolas, pero una lesión del mallorquín en la espalda revirtió la situación.

El ruso Umakhan Ibragimov (8-1) se erigió como su nuevo rival, aunque lo que no cambió fue el estatus del combate, mantenido como cabeza de cartel. Colombo se subirá este sábado a la jaula para el 17º evento numerado de WOW, que tras el éxito de Bilbao aterriza de nuevo en Madrid con novedades. Bonificaciones para premiar las actuaciones y cinturones para los campeones.

Pregunta: Después del careo. ¿Qué sensaciones tiene para la pelea?

Respuesta: La sensación que tengo es hambre (risas), pero la verdad es que estoy súper contento. Al fin y al cabo no me aguanto ni a mí mismo ya de las ganas de pelear. Para nosotros (los luchadores) pelear es lo que más nos gusta. El corte de peso es lo que menos, pero vamos, es parte del trabajo y yo lo que tengo ganas ya es de subir a la jaula y de hacer mi trabajo».

P: ¿Cómo valora el cambio de rival? ¿Ha modificado su planificación?

R: Al fin y al cabo es un striker. La estrategia es la misma, que es meterle una hostia, tumbarlo y ya está. O sea, tampoco cambia nada del otro mundo. Capela es un striker e Ibragimov también, aunque yo creo que en cuanto le cruce una mano se va a poner a luchar, pero no, no he cambiado nada. Me he enfocado en Capela, que es más explosivo. Este tiene un estilo de más de pateo. Es zurdo, lo único que te puede cambiar a la hora de pelear. Pero no ha cambiado nada. Todo el destino es el mismo.

P: Pese al cambio de rival, la pelea se ha mantenido como evento principal de la velada. ¿Eso genera más presión?

R: ¿Presión? Ninguna. Pelear es pelear. O sea, tú vas allí y entras en modo túnel. Cuando estoy saliendo hacia la jaula me lo estoy pasando genial siempre. Nunca he estado tenso. Incluso muchas veces mi entrenador me ha dicho. ‘Venga, tío, que peleas’. Estoy muy contento y feliz de ir a pelear. Es lo que me gusta hacer. ¿Presión? Ninguna, la verdad. Emoción sobre todo. Yo creo que la palabra es emoción.

P: Su mente está puesta en la UFC. ¿Cómo le ayuda WOW a dar el salto?

R: Que Dana deje de pelear fuera que se va a perder años míos. Increíble lo que está haciendo WOW. Al fin y al cabo, todo está avanzando de una manera brutal. Es increíble todo lo que están haciendo por nosotros los luchadores, como nos están tratando, como lo que merecemos, que somos luchadores y haciéndonos estrellas para que lleguemos a la gran compañía. Así que la verdad es que muy contento.

P: Nació en Colombia y vino de pequeño a Madrid. ¿Que recuerdos tiene de todos los sacrificios que ha hecho?

R: Recuerdo muchas cosas de Colombia, creo por el poco tiempo que pasé, pero es una realidad muy distinta a la que yo vivía aquí cuando era pequeño. Yo tengo recuerdos de balaceras, de robos, de de situaciones muy complicadas. Encima yo vengo de Cali, de un barrio muy difícil, que es el Sucre, que es un sitio muy malo. Por eso mi madre emigró y se vino aquí para poder darnos un futuro. Pero también tengo recuerdos muy dulces, muy bonitos, al lado de mi familia. Siempre calor porque aquí hace frío, no me gusta nada el frío. Además de eso también recuerdo la comida.

P: Hablaba antes de visualizar el combate y eso es algo que dice mucho Topuria. ¿Qué influencia tiene Ilia en su carrera?

R: Nos inspira a todos. ¿A qué? A que puedes llegar. Tengo el recuerdo de gente decirme ‘no, desde aquí desde España no puedes llegar, va a ser imposible’. Él creyó y si él pudo, que tiene dos brazos, dos piernas, un corazón, se acuesta, se levanta, desayuna… ¿Por qué yo no? Aparte de todo esto estoy con Dios. Sé que estoy condenado al éxito. Me lo creo día a día. Ilia me inspira a hacer todo esto igual que él, a llegar a donde él ha querido.

P: Le voy a pedir un pronóstico y que diga en OKDIARIO una apuesta a cumplir en caso de victoria.

R: Mando un saludo a toda la gente de OKDIARIO y mi pronóstico para esta pelea es una victoria mía en el primer asalto. O sea, yo siempre salgo a finalizar las peleas. No me gusta eso de pelear, a mí me gusta ganar. Subo a la jaula a ganar. Si me dan el bono y todo me quiero ir con mi mujer a Tailandia. Pero tampoco voy a hacer nada más difícil. Voy a llegar por la noche, voy a prender mi directo en Twitch, veré la cartelera de UFC México con mis espectadores, me pediré una hamburguesa y ya estaría. Sería una noche más en la oficina.