Michelle Calvó es sin duda una de las actrices de moda en nuestro país. La madrileña criada en Tenerife está triunfando en la pequeña pantalla con series como Desaparecidos, Madres. Amor y vida, Los relojes del diablo o Secretos de Estado y vive a sus 30 años su mejor momento profesional como intérprete.

Una Michelle Calvó que arrasa también en sus redes sociales con sus posados y que fue pareja de un futbolista español hace años, concretamente del portero Roberto Jiménez, que acaba de ascender a Primera con el Real Valladolid. Atrás queda esa etapa de su vida, pues ahora tiene otra pareja con la que demuestra ser muy feliz en sus redes.

Pero no todo ha sido de color de rosa en su vida durante los últimos años. Que ahora esté feliz y tenga tanto éxito en su carrera como actriz no quiere decir que no haya atravesado momentos difíciles. De hecho, ella misma lo cuenta abiertamente en sus redes: «Me siento taaaaan bien familia…Y esto no es fruto de la ‘Nada’, esto es la recompensa de muchos años de aprendizajes, de haber sabido aceptar que no estaba bien y pedir ayuda, esto es consecuencia de dedicar mi tiempo y energía a reconocerme y darme los espacios necesarios para cada emoción, de poner un límite para quererme y saber respetarlo yo misma».

«Decir esto no está bien, ESTÁ MUY BIEN. Aceptar que estás en la mierda, pero confiar en que mañana estarás mucho mejor, porque estás trabajando en ello, ES ÉPICO. Y familia, hay trabajo hecho desde la soledad, claro que si, pero también me han dado la mano en forma de herramientas para la gestión de cada momento. Hoy se lo dije a Lewis, invertir mi dinero en ir a terapia y en mis entrenamientos, es lo mejor que he hecho nunca».