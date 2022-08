Jorge Mendes es conocido por ser uno de los grandes representantes de futbolistas del mundo. El superagente portugués gestiona, maneja y asesora la carrera deportiva de los mejores jugadores de las principales ligas europeas. A día de hoy, algunos de ellos siguen sin saber qué les deparará el futuro y en qué equipo jugarán la próxima campaña que da comienzo este mismo fin de semana en algunos países como Inglaterra, Alemania o Francia.

Mendes, con gran influencia en el mundo del fútbol, es y ha sido históricamente capaz de llevar a los mejores futbolistas de los grandes clubes de Europa, muchos de ellos del Real Madrid o Barcelona. A falta de menos de un mes para el cierre de mercado, Mendes está en el foco por tener entre manos un gran trabajo por delante. Algunos de ellos como Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva, Marco Asensio o Isco siguen a la espera de resolver su futuro.

El trabajo de Jorge Mendes durante este mercado de fichajes ha sido de locura. Muchos de sus representados han cambiado de equipo como Vitinha al PSG, Di María a la Juventus o Darwin Núñez al Liverpool, pero otros no han corrido la misma fortuna y sus situaciones se encuentran encalladas a día de hoy.

Cristiano Ronaldo, acorralado

El jugador luso lleva todo el verano queriendo salir del Manchester United. Tras no haber conseguido el objetivo de clasificarse para la Champions League, el astro portugués, a través de Jorge Mendes, ha sido ofrecido a los grandes clubes de Europa. Chelsea, Bayern de Múnich, PSG o Atlético de Madrid han sido los destinos los cuales Cristiano Ronaldo ha querido incorporarse, pero sin éxito

Tomas Tuchel lo rechazó para su Chelsea pese a que su nuevo propietario soñaba con ficharle, el Bayern de Múnich no quiso ficharle por no encajar en su filosofía, el PSG no podía ni quería reunir tantas estrellas en el vestuario y el Atlético de Madrid rechazó la opción de fichar al que ha sido su máximo rival durante una década.

Bernardo espera al Barça

El futbolista del Manchester City continúa a la espera del efecto dominó que puede provocar la salida de Frenkie de Jong del Barcelona. El conjunto azulgrana busca la salida del mediocentro holandés para poder incorporar al que es, a día de hoy, el objetivo número uno de Xavi Hernández.

El principal problema a este fichaje son las altas pretensiones que tiene el Manchester City de Guardiola, que pide una cantidad cercana a los 80 millones de euros. Por otro lado, el técnico español rechaza su salida por considerarle como uno de los futbolistas más importantes de su plantilla.

Futuro incierto para Asensio

Marco Asensio se puso este mismo año en manos de Jorge Mendes para solucionar su futuro. A falta de un un año para que finalice su contrato, el jugador se encuentra en una situación algo delicada. El Real Madrid no ve con malos ojos una salida por unos 25 millones de euros, pero el futbolista quiere hacerse con un puesto en el once en una posición de extremo derecho que no está muy bien definida.

El futbolista balear tuvo la pasada temporada un año algo irregular, comenzando como titular, pero posteriormente entre Rodrygo y Valverde acabaron por quitarle los minutos en la fase más importante de la temporada. El futbolista de 26 años ha tenido diferentes ofertas de algunos clubes durante este mercado de verano, pero ninguna ha acabado por seducirle del todo.

Ahora parece que las aguas están más calmadas en las oficinas de Valdebebas respecto a este asunto, pero no hay nada decidido por el momento. El mercado cierra en menos de un mes y todo puede pasar. Si llega una buena oferta, el club y jugador la valorarán y tomarán la mejor decisión para ambas partes. En caso de quedarse, el jugador tiene en su mano ganarse un nuevo contrato.

Isco sigue sin equipo

Isco Alarcón fue otro de los futbolistas que decidió recurrir a Jorge Mendes para resolver su situación. El futbolista malagueño confió en el agente portugués para que le llevase a un destino que le atrajera, pero por el momento, la realidad es que Isco continúa sin equipo.

El Sevilla de Lopetegui está muy interesado en hacerse con los servicios del futbolista de 30 años, pero no está siendo nada fácil. La delicada situación económica del club, sumada a la elevada ficha que tenía el jugador en el Real Madrid, complican la situación. Será Jorge Mendes quien tenga que desatascar esta situación para un Isco que continúa preparándose en solitario.