El cierre de la carrera profesional de Alejandro Valverde pone el punto y final a un palmarés envidiable en el que luce la extraordinaria cifra de 133 victorias como profesional. El genio murciano ha conseguido levantar los brazos en carreras de todos los colores, con triunfos en los que su talento sobre la bicicleta fue al mismo tiempo denominador común y factor diferencial.

Entre todas, como también haría el propio Alejandro, destaca su triunfo en el Mundial de Innsbruck 2018, una carrera que quedará para el recuerdo como el colofón deseado a su trayectoria deportiva, pero Valverde tiene también podios y triunfos parciales en las tres grandes vueltas por etapas (Giro, Tour y Vuelta), cuatro Liejas, cinco Flechas, dos Clásicas de San Sebastián e infinidad de momentos para el recuerdo con él como gran protagonista.

A continuación enumeraremos las grandes victorias de la carrera de Alejandro Valverde, las mejores dentro de un escenario espectacular en el que el ciclista murciano ha estado durante sus 20 años de trayectoria. Siempre ganando y entre los mejores sin importar la edad y ponderando mucho más su clase como ciclista.

Mundial de Innsbruck 2018

Sin duda, el triunfo más celebrado por sí mismo y por el ciclismo español. Para el recuerdo ese sprint de 300 metros en el que ni Woods ni Bardet pudieron alcanzar al campeón del mundo, que lloraba en meta tras años de búsqueda de un arcoíris que llegó a los 38 años con una carrera brillante de Alejandro.

Tour 2005, Courchevel

El día de su salto definitivo al estrellato, con apenas 25 años y en una subida mítica del Tour de Francia. Valverde fue el único que aguantó a Lance Armstrong hasta la última rampa de Courchevel y, una vez ahí, le asestó el golpe definitivo con una arrancada marca de la casa. Lance no tuvo más remedio que reconocer la superioridad del murciano.

Vuelta a España, Cumbres Blancas 2014

Alejandro ha conquistado 12 etapas en la Vuelta a España, pero esta seguramente fue la de más mérito. El murciano tiró del grupo durante toda la subida, seleccionándolo en pos del triunfo de su compañero Nairo Quintana. Sin embargo, tras la arrancada de sus rivales, ni más ni menos que Froome, Contador y Purito, Valverde aguantó y acabó sentándoles para hacerse con una victoria de poderío mayúsculo.

Flecha Valona (2006, 14, 15, 16, 17)

En su carrera deportiva, si hay una carrera que ha estado asociada a Alejandro ha sido la Flecha Valona. Hasta cinco veces la ganó Valverde, antes y después de su sanción, con el Mur de Huy como si fuera su casa. Sabía dónde arrancar y ni Purito, ni Alaphilippe, entre otros, pudieron evitar que se convirtiera en pentacampeón de la clásica.

Lieja-Bastogne-Lieja (2006, 08, 15, 17)

Cinco Flechas, pero también cuatro entorchados en la mítica Lieja-Bastogne-Lieja, que permiten a Valverde dejar su impronta en un Monumento ciclista. El recorrido de la clásica belga le venía a las mil maravillas a Alejandro, quien en 2006, 2008, 2015 y 2017 se convirtió en gran campeón de una de las grandes carreras del calendario profesional.

Tour Down Under, Willunga Hill 2012

No es una carrera a la altura de las otras mencionadas aquí, pero sí tiene un valor altísimo en lo sentimental. Alejandro regresaba de cumplir su sanción de la UCI por dopaje (nunca dio positivo) y lo hizo ganando en la primera carrera del año, en Australia, y en una etapa reina del Tour Down Under tras la que se echó a llorar, ya con el triunfo de nuevo en sus manos. Lo más duro había pasado y el mejor Valverde estaba de regreso.

Vuelta a España, Mas de la Costa 2019

Su última victoria en la Vuelta a España, si cabe más especial todavía por vencer con el maillot arcoíris de campeón del mundo y en una subida pronunciadísima en Mas de la Costa, en la que acabaría sentando al tricampeón Primoz Roglic. Fue un año complicado, pero Alejandro esperó a la Vuelta para sacar su mejor cara y a los 39 años acabó segundo en la general.

Tour 2008, Plumelec

El triunfo más poderoso de Alejandro Valverde se dio en el Tour de Francia, en un día en el que además cumplió un sueño y se vistió con el maillot amarillo de líder de la carrera. El murciano esperó su momento y con una arrancada meteórica fue superando rivales hasta cruzar la línea de meta, maillot de campeón de España incluido, en primera posición.

Giro de Italia, etapa y podio

Valverde no había acudido nunca al Giro de Italia, una carrera que le apuntaba directamente por su potencial adaptación. Decidió acudir en 2016, año en el que completó las tres grandes, y su estreno fue majestuoso, con una victoria parcial de muchísimo mérito y el tercer puesto final en el cajón.

Clásica de San Sebastián, 2008 y 2014

Representante de las muchísimas victorias de Valverde en suelo español, aquí la más reputada quitando los triunfos en la Vuelta a España. Alejandro Valverde también tiene la Klasikoa en su haber, por partida doble en 2008 y en un duelo con Joaquim Rodríguez en 2014 que fue a parar a la buchaca del Bala, siempre temible en los finales pero que en aquella ocasión dio la estocada definitiva antes de tiempo, para entrar homenajeado y triunfador en el Boulevard de San Sebastián.

Bonus: Vuelta a España 2009

Alejandro Valverde será recordado por infinidad de triunfos, pero además, fue capaz de conquistar una Gran Vuelta, la Vuelta a España 2009. Casualmente, el Bala aquel año no levantó los brazos en ninguna etapa, sino que fue más calculador que nunca para acabar en Madrid con el deseado jersey oro que hacía también justicia para su carrera, tras rozarlo y perderlo en 2006.