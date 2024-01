Medvedev remonta dos sets a Zverev y se medirá a Sinner en la final del Open de Australia

La final del Open de Australia 2024 está servida, y si bien no es la que muchos esperaban, contará con dos contendientes que llegan a ella con total merecimiento, aunque por diferentes caminos. Después del triunfo histórico de Jannik Sinner sobre Novak Djokovic, el rival del italiano en el partido por el título en Melbourne será Daniil Medvedev, quien, con todo en contra, remontó dos sets en contra a Alexander Zverev (5-7, 3-6, 7-6, 7-6, 6-3) y se cuela en su segunda final en el primer Grand Slam del año.

Medvedev fue de nuevo el adalid del sufrimiento, en un torneo en el que ya ha apurado los cinco sets en tres ocasiones, y también con la madrugada como aliada, acabó llevando a la extenuación a un Zverev al que se le hizo muy cuesta arriba el choque, en el plano físico pero también en el mental, después de haberse visto virtual ganador en el tercer set.

Zverev salió al partido, aunque con menos contundencia, como el de cuartos de final ante Carlos Alcaraz. El alemán dominaba los intercambios, encontrando en su derecha un aliado y no un problema, mientras Medvedev no daba con la tecla para frenar el juego ofensivo del alemán. No fue un primer set para marcar la diferencia al saque, pese a tratarse de dos gigantes, si no para subsistir y sacar ventaja al resto. Zverev quebró en tres ocasiones, dos tempraneras y una postrera, la que le serviría para llevarse la manga por 7-5.

En el segundo set, la solidez del servicio daría a Zverev el segundo golpe del día, con un 6-3 que llevaba la posibilidad de resolución al tercero. Sascha era más y mejor que Daniil Medvedev sobre la pista, pero como ya amagó Alcaraz en cuartos, la remontada en un Grand Slam es un elemento siempre presente y llegaría por cortesía de uno de los tenistas más espectaculares del circuito, y también, con su particular estilo, uno de los más resistentes.

Remontada de campeón de Medvedev

Medvedev creyó y confió en la victoria, pese a saber que no era su mejor día, y puso a salvo su servicio para iniciar una remontada que se fraguaría en dos tie-break, el del tercer y el cuarto set, en los que lanzó todo su armamento contra un Zverev que no se lo podía creer. Llevaba sin perder su saque desde el primer set, había contado con una ventaja de dos sets a favor, pero había perdido la oportunidad. El quinto set dictaría sentencia y Daniil, acercándonos a las cuatro horas de partido, estaba por primera vez en disposición de colarse en la final del Open de Australia 2024.

Los juegos, con ambos rivales ya cansados y dejando su último aliento sobre la Rod Laver Arena, pasaban rápidos y sin oportunidades de break. Sería un detalle el que marcaría la diferencia y en estas instancias, la fortaleza mental y la determinación son las que decantan la balanza. Daniil Medvedev, quien ya sabe lo que es ganar un Grand Slam, hacer final en el Open de Australia y que venía en remontada, supo jugar mejor sus cartas y dejar la presión de un Zverev que, de nuevo en una cita importante y después de merecer el pase, caería, concediendo el break definitivo que, con cuatro horas y 22 minutos de juego disputados, manda a Medvedev a una épica final contra Jannik Sinner.