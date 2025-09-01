Mediapro se declara culpable del apagón del VAR: «Un problema técnico con el sistema eléctrico»

Mediapro, hasta hace poco distribuidora de la Liga y ahora encargada de pasar las imágenes y vídeos al VAR y establecer comunicaciones entre el césped y la sala de Las Rozas, se declaró culpable del apagón de este domingo en Vallecas durante la primera parte del Rayo Vallecano-Barcelona. La empresa detectó «un problema técnico relacionado con el sistema eléctrico» y aseguró que «está trabajando para esclarecer las causas del incidente».

En un comunicado oficial facilitado de madrugada, Mediapro señaló este lunes que los motivos del fallo eléctrico aún «no» habían «podido determinarse», pero que «está trabajando para esclarecer las causas del incidente». «A pesar de los esfuerzos realizados por todo el equipo técnico del operativo, no ha sido posible desarrollar correctamente el servicio, que se ha restablecido con normalidad durante la segunda parte», informó la nota.

Unas disculpas obligatorias que llegaron después de que el árbitro Busquets Ferrer no pudiera comunicar con Iglesias Villanueva en el VAR durante los primeros 45 minutos del partido de la jornada 3 de Liga. Un período en el que ni la pantalla ni el diálogo funcionó y en el que colegiado pitó un penalti injusto a favor del Barça tras un piscinazo de Lamine Yamal en el que consideró que existía falta en el área de Pep Chavarría, defensa del Rayo.

Mediapro, culpable del escándalo arbitral de Vallecas

El Barcelona logró salir con un punto del estadio de Vallecas gracias a esa acción después de un encuentro lleno de sufrimiento en el que los de Iñigo Pérez, además del gol del empate de Fran Pérez, marcaron dos más en fuera de juego. El tanto de Lamine desde los 11 metros hizo posible un empate que con el VAR en activo habría supuesto la primera derrota de los de Hansi Flick en el campeonato.

Tanto los jugadores del Rayo, Isi Palazón o Luiz Felipe, como su entrenador, Iñigo, y hasta un futbolista del Barça, Frenkie de Jong, denunciaron que lo ocurrido era una auténtica vergüenza. El centrocampista holandés llegó a afirmar que «la Liga no es seria», mientras que el capitán del equipo franjirrojo les dijo a los suyos en el túnel de vestuarios que el árbitro Busquets Ferrer le había admitido su error en el penalti de Yamal.