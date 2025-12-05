McLaren levanta más sospechas: Piastri ‘desaparece’ tras deslizar su jefe que pueden priorizar a Norris

Lando Norris es el claro favorito para ganar el Mundial de Fórmula 1 2025. Pero no sólo por su liderato con 12 puntos sobre Max Verstappen antes de la última carrera en el Gran Premio de Abu Dabi. También por el favoritismo que desde hace semanas se lleva mostrando en McLaren. Concretamente, desde el CEO de McLaren, Zak Brown, que incluso este viernes, primer día clave en la final por el título, ha dejado claro que utilizarán órdenes de equipo si es necesario, deslizando en el momento álgido de la temporada que el piloto británico es la prioridad.

Y tras estas polémicas declaraciones, la desaparición de Oscar Piastri. Primero en los libres 1, sí, por un miembro de su academia de desarrollo, pero no deja de ser extraño que McLaren haya esperado hasta el último momento posible para cumplir con la sustitución obligatoria de su segundo piloto. El australiano cedió su asiento a Pato O’Ward y reapareció para la segunda sesión, en la que éste ha desaparecido cayendo hasta el undécimo puesto.

Muy sospechoso cuando Norris y Verstappen estuvieron muy parejos por la mañana (sólo ocho milésimas más rápido el de McLaren que el de Red Bull) y también por la tarde, cuando la diferencia fueron tres décimas. Piastri estuvo a más de medio segundo de su compañero de equipo (0.680) cuando siempre fue por encima hace justo una semana en Qatar.

Toda esta desigualdad, generada posiblemente desde dentro de la clásica escudería, tiene la única intención de que Norris salga campeón en el circuito de Yas Marina, pero lo que Zak Brown descuidó es que para ello necesitará a Piastri en la pomada. Una caída, que no se espera, del australiano en la Q2 dejaría a Verstappen en una situación muy favorable.

McLaren calienta el final del Mundial

Preguntado por si habrá órdenes de equipo en Abu Dabi, Brown es tajante. «Sí, por supuesto. Somos realistas. Queremos ganar este campeonato de pilotos. Si llegamos a la carrera y queda bastante claro que uno tiene posibilidades y el otro no, haremos todo lo posible para ganar el campeonato de pilotos. Sería una locura no hacerlo», aseguró en Sky Sports.

Recordemos que en este Mundial ya se pusieron en práctica las reglas papaya y siempre han favorecido a Norris. La última ocasión se produjo el pasado domingo en Losail, donde la nefasta estrategia de no entrar a boxes durante el coche de seguridad borró a Piastri del liderato y favoreció claramente a un Lando que rozó el podio al adelantar a Kimi Andrea Antonelli en las últimas vueltas y quedarse a menos de medio segundo de hacer lo mismo con Carlos Sainz.

La anterior vez fue en Monza, donde directamente llevaron a cabo un undercut entre sus propios pilotos para situar a Norris por delante de Piastri y contrarrestar la victoria de Verstappen. Este domingo veremos la batalla final dentro de esta historia, pero en la antesala ya hay quien lo está calentando. Y no es un cualquiera, sino el capo de McLaren, Zak Brown, cuyo favoritismo por Lando ya no sorprende a nadie.