Mbappé: «Tengo muchos problemas, pero Luis Enrique no es uno de ellos»

Kylian Mbappé habló a pie de campo ante los medios de comunicación después de hacer un doblete espectacular y acabar con el sueño de la Real en Champions League. La estrella gala dejó claro desde el Reale Arena que tiene «muchos problemas» y que Luis Enrique no es uno de ellos.

«Muy bien, muy bien. No hay problemas con él. Tengo muchos problemas, pero el entrenador no es uno de ellos», dijo Mbappé tras ser cuestionado sobre Luis Enrique tras solventar la eliminatoria ante la Real con una exhibición espectacular.

Mbappé también habló sobre su rendimiento después de ser sustituido a la hora del partido ante el Rennes y en el descanso ante el Mónaco el pasado viernes. «¿Si quisiera demostrar que soy esencial? No, no tengo ningún mensaje en particular. Siempre quiero jugar la Liga de Campeones, es una competición muy importante. Siempre intento rendir. A veces lo hago, a veces no. Nunca seré un jugador que se esconda», afirmó la estrella después de su exhibición ante la Real Sociedad.

Sobre la clasificación del PSG para los cuartos de final, Mbappé afirmó que: «Estamos muy contentos, ese era el objetivo. Queríamos clasificarnos, pero también ganar, para hacer el partido un poco más tranquilo. Eso es lo que hicimos. Teníamos un plan de juego claro. Pudimos anotar rápidamente. No tuvimos grandes aprietos. Un poco al final, pero no es algo que hayamos sufrido».

«Enseguida supimos que no nos podíamos dormir, un 2-0 es un resultado un poco traicionero. Si hubieran hecho ellos el primer gol, habrían empujado con el público. Así que inmediatamente tuvimos que apagarles las esperanzas. Eso es lo que hicimos», dijo sobre el partido.

Mbappé acaba con la Real

La Real Sociedad se ha despedido en los octavos de final de la Liga de Campeones 2023-24 después de caer este martes en el Reale Arena, en el partido de vuelta, ante el Paris Saint-Germain (1-2), al que le bastaron dos genialidades de Kylian Mbappé para confirmar la ventaja de la ida y erigirse como uno de los grandes candidatos al título continental.

El 0-2 del Parque de los Príncipes y la soberbia actuación del ‘killer’ francés fueron suficientes para que los de Luis Enrique, que no especularon y que no se dieron ni un respiro, liquidasen a un conjunto vasco que mostró su garra en el tramo final, despidiéndose de la máxima competición europea con el tanto de Mikel Merino.

Antes, Mbappé abrió la lata con un disparo casi sin ángulo, y nada más iniciarse la segunda mitad redondeó su doblete con otra acción de ‘crack’ para dejar sin opciones al equipo ‘txuri urdin’.

Ni el ambiente de Anoeta ni las primeras incursiones cerca del área parisina inquietaron a un PSG serio que firmó una primera hora impecable. Los de Luis Enrique frenaron cualquier intento donostiarra de imponer su juego, asfixiándolos con un arma demoledora, quizás la más letal de la actualidad: Kylian Mbappé.

Una gran parada de Alex Remiro a disparo a bocajarro de Bradley Barcola fue el preludio de una nueva ‘diablura’ del internacional francés cuando se cumplía el primer cuarto de hora; recibió un balón de Ousmane Dembélé en el costado izquierdo del interior del área y, tras recortar a Zubeldia, sacó un derechazo al palo largo imparable para el guardameta local (min.15).

Todavía pudo ser mayor el botín del pretendido delantero al descanso de no ser por otra intervención de Remiro, que al filo de la media hora evitó el 0-2 al taponar con el pie un remate ajustado al palo de la estrella del PSG.

A pesar de aguantar bien atrás, el conjunto vasco continuó con dificultades en el último tercio y apenas creó peligro, con un solo remate a puerta en los primeros 45 minutos que, eso sí, estuvo a punto de servirle el empate. Fue casi en el tiempo extra, en un zurdazo de Take Kubo que se marchó rozando la escuadra.

Pero el duelo tenía un único protagonista, que volvió a sacar la varita diez minutos después de la reanudación del encuentro. Un balón al espacio le dejó solo ante el portero, aunque escorado; en una situación en la que cualquier atacante hubiese definido al palo largo, Mbappé buscó el único hueco que había y, con un tiro raso, superó a Remiro por su palo (min.55).

Con la eliminatoria más que sentenciada, la Real tiró de orgullo y se despojó de sus complejos. Ander Barrenetxea encontró incluso portería a los 62 minutos, pero la acción quedó anulada por fuera de juego. Las ocasiones se precipitaban; Mikel Oyarzabal y Mikel Merino no lograron aprovechar las suyas, y en el 75 Martín Zubimendi remató alto en la más clara para los de Alguacil.

Beñat Turrientes se topó a diez minutos para el final con los reflejos de Donnarumma, que frustró momentáneamente el tanto ‘txuri urdin’, que llegó a punto de llegar al descuento; en un córner provocado por un remate de Olasagasti desviado por la espalda de Mukiele, Mikel Merino perforó las redes de la portería parisina con el gol de despedida de la ‘Champions’ para los donostiarras (min.89).